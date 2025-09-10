Niletto, барбекю и мастер-класс от «маленького шефа». Узнали программу фестиваля, который откроет событийную площадку в Краснодаре
В Краснодаре состоится трехдневный «Гриль! Рест! Фест!». Рассказываем подробности и имена участников (0+)
Пресс-служба фестиваля «Гриль! Рест! Фест!» сообщила Юга.ру подробности мероприятия, которое состоится с 26 по 28 сентября. Фестиваль будет приурочен ко Дню города и ознаменует открытие площадки по улице Обрывной, 137.
Хэдланйером станет певец Niletto — его выступление пройдет 27 сентября, а в течение всех дней на главной сцене будут исполнять живую музыку, выступать кавер-группы и специальные гости, а также играть диджей-сеты.
В программе — дегустации, гастро-презентации, мастер-классы и лекции. Детей ждут мастер-классы от «маленького шефа» и финалистки шоу «Кондитер. Дети» Дарьи Грубенко.
На территории фестиваля разместят гриль-зону, где десятки ресторанов BBQ-команд и стритфуд-проектов будут готовить мясо, рыбу и овощи на открытом огне.
Также гостей ждут лаундж-зоны, настольные игры, BMX-парк, детская площадка и гастрономический маркет, на котором представят фермерское мясо, локальные продукты, сыры, специи, соусы, угли и аксессуары для гриля.
Борьба за титул чемпиона и выставка собак:
В PRO-зоне повара, шефы и представители ресторанного бизнеса смогут получить опыт от экспертов. Профессионалов ждут мастер-классы по разделке мяса, разбору туши от носа до хвоста, копчению, а также встречи с представителями мясных производств. Для участия в этих мероприятиях требуется регистрация на сайте.
В фестивале примут участие шеф-повара, рестораторы и другие. Среди них:
- Эдуард Погосов (Ростов-на-Дону) — бренд-шеф консалтинговой компании Abc Resto и бренд-шеф ресторана «Этери»;
- Сергей Федорченко (Краснодар) — шеф-повар, фуд-блогер и автор кулинарного канала «СЮФ Краснодарский»;
- Василий Емельяненко — шеф-повар, телеведущий, автор кулинарных книг и видеоблогер;
- Евгений Кочиш (Волгоград) — гриль-мастер, призер чемпионатов по BBQ, основатель сети волгоградского авторского стритфуда Shelby Grill.
- Матвей Красавцев (Санкт-Петербург) — основатель производства Brisket Crew и эксперт Национальной лиги барбекю;
- Руслан Терзян (Сочи) — шеф-повар ресторана «Оджах.Ури».
Фестиваль пройдет 26 сентября с 15:00 до 23:00, 27 сентября — с 11:00 до 23:00, 28 сентября — с 11:00 до 22:00 на событийной площадке по улице Обрывной, 137. Вход свободный. Приводить животных на фестиваль, кроме собак-поводырей, запрещено.
