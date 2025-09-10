Niletto, барбекю и мастер-класс от «маленького шефа». Узнали программу фестиваля, который откроет событийную площадку в Краснодаре

В Краснодаре состоится трехдневный «Гриль! Рест! Фест!». Рассказываем подробности и имена участников (0+)

Пресс-служба фестиваля «Гриль! Рест! Фест!» сообщила Юга.ру подробности мероприятия, которое состоится с 26 по 28 сентября. Фестиваль будет приурочен ко Дню города и ознаменует открытие площадки по улице Обрывной, 137.

Хэдланйером станет певец Niletto — его выступление пройдет 27 сентября, а в течение всех дней на главной сцене будут исполнять живую музыку, выступать кавер-группы и специальные гости, а также играть диджей-сеты.

В программе — дегустации, гастро-презентации, мастер-классы и лекции. Детей ждут мастер-классы от «маленького шефа» и финалистки шоу «Кондитер. Дети» Дарьи Грубенко.

На территории фестиваля разместят гриль-зону, где десятки ресторанов BBQ-команд и стритфуд-проектов будут готовить мясо, рыбу и овощи на открытом огне.

Также гостей ждут лаундж-зоны, настольные игры, BMX-парк, детская площадка и гастрономический маркет, на котором представят фермерское мясо, локальные продукты, сыры, специи, соусы, угли и аксессуары для гриля.