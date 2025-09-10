Niletto, барбекю и мастер-класс от «маленького шефа». Узнали программу фестиваля, который откроет событийную площадку в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

  • Событийная площадка на улице Обрывной © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Событийная площадка на улице Обрывной © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Краснодаре состоится трехдневный «Гриль! Рест! Фест!». Рассказываем подробности и имена участников (0+)

Пресс-служба фестиваля «Гриль! Рест! Фест!» сообщила Юга.ру подробности мероприятия, которое состоится с 26 по 28 сентября. Фестиваль будет приурочен ко Дню города и ознаменует открытие площадки по улице Обрывной, 137.

Хэдланйером станет певец Niletto — его выступление пройдет 27 сентября, а в течение всех дней на главной сцене будут исполнять живую музыку, выступать кавер-группы и специальные гости, а также играть диджей-сеты. 

В программе — дегустации, гастро-презентации, мастер-классы и лекции. Детей ждут мастер-классы от «маленького шефа» и финалистки шоу «Кондитер. Дети» Дарьи Грубенко. 

На территории фестиваля разместят гриль-зону, где десятки ресторанов BBQ-команд и стритфуд-проектов будут готовить мясо, рыбу и овощи на открытом огне.

Также гостей ждут лаундж-зоны, настольные игры, BMX-парк, детская площадка и гастрономический маркет, на котором представят фермерское мясо, локальные продукты, сыры, специи, соусы, угли и аксессуары для гриля.

Борьба за титул чемпиона и выставка собак:

В PRO-зоне повара, шефы и представители ресторанного бизнеса смогут получить опыт от экспертов. Профессионалов ждут мастер-классы по разделке мяса, разбору туши от носа до хвоста, копчению, а также встречи с представителями мясных производств. Для участия в этих мероприятиях требуется регистрация на сайте

В фестивале примут участие шеф-повара, рестораторы и другие. Среди них:

  • Эдуард Погосов (Ростов-на-Дону) — бренд-шеф консалтинговой компании Abc Resto и бренд-шеф ресторана «Этери»;
  • Сергей Федорченко (Краснодар) — шеф-повар, фуд-блогер и автор кулинарного канала «СЮФ Краснодарский»; 
  • Василий Емельяненко — шеф-повар, телеведущий, автор кулинарных книг и видеоблогер;
  • Евгений Кочиш (Волгоград) — гриль-мастер, призер чемпионатов по BBQ, основатель сети волгоградского авторского стритфуда Shelby Grill.
  • Матвей Красавцев (Санкт-Петербург) — основатель производства Brisket Crew и эксперт Национальной лиги барбекю;
  • Руслан Терзян (Сочи) — шеф-повар ресторана «Оджах.Ури».

Фестиваль пройдет 26 сентября с 15:00 до 23:00, 27 сентября — с 11:00 до 23:00, 28 сентября — с 11:00 до 22:00 на событийной площадке по улице Обрывной, 137. Вход свободный. Приводить животных на фестиваль, кроме собак-поводырей, запрещено. 

Как писали Юга.ру, с 12 по 14 сентября в Краснодаре состоится распродажа книг с культурной программой.

Афиша Город Еда Краснодар Кулинария отдых Развлечения События Фестивали

Новости

В краснодарском книжном расскажут об архитектуре черноморских курортов и их будущем
Краснодарскому кандидату в депутаты пытались вручить повестку в военкомат после того, как он предложил студентам пойти наблюдателями на выборы
На парковках Краснодара заметили много автомобилей со снятыми номерами. Мнение жителей разделилось
В дагестанском Буйнакске тысячи людей остались без воды из-за аварии. Ресурса нет в детсадах, школах и училищах
В Ростове-на-Дону отреставрируют мозаичное панно 1973 года. Активисты просили этого не делать
Niletto, барбекю и мастер-класс от «маленького шефа». Узнали программу фестиваля, который откроет событийную площадку в Краснодаре

Лента новостей

Реклама на сайте