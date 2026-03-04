Сбер выявил 430 случаев мошенничества с использованием социальной инженерии на Кубани в 2025 году

В 2025 году служба безопасности Сбера в Краснодарском крае зафиксировала 430 случаев мошенничества с использованием социальной инженерии

Пресс-службы Сбера сообщила, что в 2025 году клиенты банка в Краснодарском крае смогли сохранить 397,2 млн рублей, которые пытались похитить мошенники. Деньги остались на счетах благодаря антифрод-системе банка, а также внимательности сотрудников отделений и службы безопасности.

В 2025 году больше 1,2 тыс. жителей края обращались в Сбер, чтобы разблокировать карты — часто люди сами просили о помощи, заподозрив неладное. Специалисты банка зафиксировали более 430 случаев, когда злоумышленники использовали методы социальной инженерии.

Один из таких случаев произошел в марте. В отделение Сбера пришла женщина и попросила досрочно снять 11,4 млн рублей со вклада. Она рассказала сотрудникам: в Telegram ей позвонили неизвестные, представившись сначала замначальника судебного департамента, а потом — сотрудниками ФСБ. Незнакомцы заявили, будто женщина переводит деньги ВСУ, и потребовали срочно снять все сбережения и хранить их дома, чтобы «обезопасить». Мошенники пригрозили проблемами ее сыну. Испугавшись, клиентка уже сняла 2,4 млн рублей в другом банке и отдала курьеру. Когда она пришла за остальными 11,4 млн в Сбер, служба безопасности банка заблокировала операцию и ее карту. Лишь поговорив с сотрудниками банка и сыном, женщина поняла, что ее обманули.

Сотрудники офиса заблокировали контакты и переписку с мошенниками, помогли сбросить настройки телефона до заводских. Женщине показали видео и памятки, объяснили, как работают мошенники и к чему ведет доверие к незнакомцам.

«С каждым годом схемы мошенников становятся все более опасными. Например, одна из стратегий мошенников — «привязать» свои сценарии к обыденным и понятным жизненным ситуациям, что позволяет «поймать на крючок» человека любого возраста, любого вида деятельности, с любым уровнем дохода. Сбер уделяет первостепенное внимание безопасности клиентов. С начала этого года Сбербанк в Краснодарском крае помог уберечь более 90 млн рублей. Более 110 человек обратились к нам за помощью с целью разблокировки банковских карт. Также было выявлено более 40 случаев применения методов социальной инженерии в отношении наших клиентов», — рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, служба безопасности Сбера советует: Сразу прекращать разговор, если собеседник кажется подозрительным.

Не совершать никаких операций по указке звонящего.

Никому не называть коды из смс и личные данные.

Не перезванивать на незнакомые номера.

Спокойно, но уверенно отказывать и говорить «нет».

Включить в мобильном приложении СберБанк Онлайн проверку телефонных номеров.

Обязательно рассказывать близким о подозрительных звонках.