Туристы из Краснодара застряли в Дубае из-за отмененных рейсов

Российские туристы, в том числе жители Краснодарского края, не могут вылететь из Дубая из-за военного конфликта на Ближнем Востоке

28 февраля в аэропорт Краснодара должны были прибыть три рейса из Дубая, однако их перенесли из-за начавшегося военного конфликта на Ближнем Востоке. По данным онлайн-табло, прибытие самолета авиакомпании «Азимут» перенесли на 02:20 1 марта, однако у рейса статус «задержан», рейс «Аэрофлота» должен прибыть в 18:00 1 марта, но также сообщается о задержке. Еще один самолет авиакомпании «Аэрофлота» отменен.

Вечером 28 февраля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что пассажиры рейса SU0769 Дубай — Краснодар из-за обстрелов просидели в самолете 5 часов. По их словам, представители «Аэрофлота» ничего не объяснили. К вечеру людей пытались заселить в отели, но там пассажирам заявили, что договоренности с авиакомпанией нет. «Некоторых расселили, а нас человек 50 сидит без обратной связи. Есть пассажиры с детьми. Аэрофлот на связь не выходит», — рассказали пострадавшие.

Утром 1 марта пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» сообщила об отмене всех рейсов в Дубай, Абу-Даби и обратно. «Пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность переоформления билетов на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест или оформления вынужденного возврата», — сообщили в авиакомпании. Рейсы отменили из-за временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ, которые местные власти ввели из-за резкой эскалации ситуации с Ираном.