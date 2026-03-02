Аэропорты Сочи и Краснодара не работали больше 18 часов. Задержаны более 170 рейсов

Из-за угрозы атаки БПЛА аэропорты Сочи и Краснодара не работали более 18 часов, пассажиры спали на полу в терминалах

1 марта в 13:40 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о введении ограничений на полеты. Их сняли только спустя 18 часов — 2 марта в 7:20.

В связи с этим задерживаются 125 рейсов на вылет и прилет. По данным онлайн-табло на 10:00, на вылет опаздывают 67 самолетов в Москву, Саратов, Санкт-Петербург, Самару, Ереван, Казань, Новосибирск, Стамбул, Екатеринбург, Нижний Новгород, Тюмень и другие города. Время некоторых задержек — больше суток.

На прилет задерживаются 58 рейсов из Батуми, Владикавказа, Грозного, Минеральных Вод, Астрахани, Казани, Еревана, Стамбула, Москвы, Нальчика и других городов. Некоторые рейсы отменены.

Также пресс-служба сообщила об отправке 11 самолетов на запасные аэродромы во Владикавказ, Минеральные Воды, Махачкалу и другие города.

По словам представителей аэропорта, в терминалах сохранялась спокойная обстановка. Однако по данным издания «Сочи Онлайн», людям пришлось спать на полу и креслах, а в зале аэропорта выступали пассажиры-музыканты, чтобы «разрядить обстановку».