Аэропорты Сочи и Краснодара не работали больше 18 часов. Задержаны более 170 рейсов
Из-за угрозы атаки БПЛА аэропорты Сочи и Краснодара не работали более 18 часов, пассажиры спали на полу в терминалах
1 марта в 13:40 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о введении ограничений на полеты. Их сняли только спустя 18 часов — 2 марта в 7:20.
В связи с этим задерживаются 125 рейсов на вылет и прилет. По данным онлайн-табло на 10:00, на вылет опаздывают 67 самолетов в Москву, Саратов, Санкт-Петербург, Самару, Ереван, Казань, Новосибирск, Стамбул, Екатеринбург, Нижний Новгород, Тюмень и другие города. Время некоторых задержек — больше суток.
На прилет задерживаются 58 рейсов из Батуми, Владикавказа, Грозного, Минеральных Вод, Астрахани, Казани, Еревана, Стамбула, Москвы, Нальчика и других городов. Некоторые рейсы отменены.
Также пресс-служба сообщила об отправке 11 самолетов на запасные аэродромы во Владикавказ, Минеральные Воды, Махачкалу и другие города.
По словам представителей аэропорта, в терминалах сохранялась спокойная обстановка. Однако по данным издания «Сочи Онлайн», людям пришлось спать на полу и креслах, а в зале аэропорта выступали пассажиры-музыканты, чтобы «разрядить обстановку».
Также 1 марта в 11:00 об ограничениях на полеты сообщила пресс-служба аэропорта Краснодара. Их сняли только 2 марта в 9:20.
По данным онлайн-табло на 10:00, на вылет опаздывают 30 рейсов в Москву, Стамбул, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Челябинск, Хургаду, Ереван и другие города. Некоторые задержки составляют более суток.
На прилет опаздывают 23 самолета из Ставрополя, Минеральных Вод, Еревана, Владикавказа, Сочи, Тбилиси, Москвы, Красноярска, Ташкента, Стамбула, Казани и других городов.
Также пресс-служба аэропорта сообщила об уходе 14 рейсов на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Грозный, Сочи, Владикавказ и другие города.
Напомним, в ночь с 1 на 2 марта произошла мощная атака беспилотников в Новороссийске. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что повреждены 17 домов и детский сад. Пострадали пять человек.
