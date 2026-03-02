Весна пришла. В Краснодарском крае неделя начнется с теплой и солнечной погоды

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 2-4 марта

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в понедельник, 2 марта, осадков не ожидается. А во вторник и среду, 3 и 4 марта, прогнозируют дождь с мокрым снегом, в горах — со снегом. Ветер слабый, однако днем 3 марта порывы могут достигать 15-20 м/с.



Днем 2 марта воздух прогреется до 14 °С, на Азовском побережье будет прохладнее — 3-8 °С. Температура воздуха 3 марта ночью — 1-6 °С, в юго-восточных районах — от -4 °С до 1 °С, днем — 5-10 °С. 4 марта ночью — от -3 °С до 2 °С, днем — 1-6 °С. В горах 2 марта днем — от -5 °С до 0 °С, 3 и 4 марта ночью — от -10 °С до -5 °С, днем — от -6 °С до -1 °С.

Поляны крокусов, кусты барбариса и настоящий шалфей: Парк «Краснодар» готовится к весне

На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность. 2 марта без существенных осадков, 3 и 4 марта местами дождь. Ветер может усилиться до 12-14 м/с. Температура воздуха 2 марта днем — 7-12 °С, 3 марта ночью и днем — 4-9 °С, а 4 марта — 2-7 °С.



Синоптик Михаил Леус отметил, что в Краснодаре 2 марта будет тепло и солнечно. Территория края останется под влиянием «барического гребня». В связи с этим осадков не ожидается, что поможет солнечным лучам усилить дневной прогрев, а температурный фон на две недели обгонит календарь. Днем 2 марта в Краснодаре потеплеет до 14 °С.



По данным ЦГМС, 3 марта в столице Кубани прогнозируют дождь, а 4 марта — без осадков. Температура воздуха 3 марта ночью — 3-5 °С, днем — 8-10 °С. 4 марта ночью — 0-2 °С, днем — 5-7 °С.