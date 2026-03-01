В Краснодарском крае в первый день весны будет до +12 °С тепла

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о потеплении в Краснодаре и крае 1 марта

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Краснодаре и крае в первый день весны. 

Синоптик отметил, что антициклон принесет в регион переменную облачность, при этом дождей не ожидается, а температура начнет расти. 

«Температура воздуха +8…+10 °С. Ветер северный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщил Леус.

Поляны крокусов, кусты барбариса и настоящий шалфей:

По данным краснодарского гидрометцентра, на юге региона и на Черноморском побережье потеплеет до 7-12 °С. В отдельных районах подует северный ветер с порывами до 8-13 м/с, а местами до 15–20 м/с.

В Краснодаре 1 марта ожидается солнечная погода и 10 °С. В понедельник, 2 марта, температура поднимется до 12 °С. По данным «Яндекс Погоды», со вторника начнутся дожди.

Ранее Юга.ру писали, какой будет весна 2026 года в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

