В Краснодарском крае в первый день весны будет до +12 °С тепла

Синоптики рассказали о потеплении в Краснодаре и крае 1 марта

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Краснодаре и крае в первый день весны.

Синоптик отметил, что антициклон принесет в регион переменную облачность, при этом дождей не ожидается, а температура начнет расти.

«Температура воздуха +8…+10 °С. Ветер северный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщил Леус.