Краснодарские школьники построили новые микрорайоны города из макарон

Краснодарский край

  • © Фото предоставлено пресс-службой компании ИНСИТИ девелопмент
Ученики строительных классов двух краснодарских школ стали участниками конкурса «Макаронный микрорайон», который организовала ГК ИНСИТИ в школе №110.

Школьникам предстояло проявить инженерные и конструкторские навыки, и для этого они использовали самые неожиданные материалы — обычные макароны разных форм и строительный пластилин. Их задача — создать макет микрорайона с жилыми домами, детским садом, школой, парком и другими объектами городской инфраструктуры.

«Мы уверены, что уже в школьных стенах формируются профессиональные предпочтения учащихся. Этот проект — не просто игра, а возможность для ребят попробовать решать настоящие задачи, с которыми сталкиваются в работе наши специалисты. Два раза в месяц мы проводим профориентационные мероприятия в школах, направленные на подготовку будущих коллег, профессионалов строительной сферы», — рассказала директор по персоналу ГК ИНСИТИ Альбина Матерова.

Выполняя задания, школьники создали из простых элементов сложные и функциональные объекты, поняли, как важно продумывать каждую деталь для создания комфортной городской среды и сколько всего необходимо учитывать. Конкурс позволил учащимся окунуться в настоящую рабочую среду строительной компании.

«Мы ведем комплексную работу с учащимися профильных строительных классов для всестороннего ознакомления ребят с профессиями строительной отрасли. Поддерживаем проведение интерактивов и игр, конкурсов, чтобы занятия вызывали у школьников интерес к профессии», — отметил директор департамента строительства Краснодара Александр Мадовский.

ИНСИТИ девелопмент открыл профильные строительные классы в школах № 102ф и 110 в 2025 году. Здесь школьники в теории и на практике изучают основы профессии, посещают тематические выставки и мероприятия. Занятия проводят представители департамента строительства администрации города и специалисты компании застройщика, преподаватели и доценты кафедр строительных факультетов вузов города.

Как писали Юга.ру, ИНСИТИ и «АЛЮТЕХ» заключили соглашение о поставках алюминия для строительных объектов девелопера.

Архитектура ГК ИНСИТИ Дети Еда Недвижимость Образование Строительство Школа Школьники

