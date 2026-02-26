Пирожковая «Печка» и бар «Бирюльки». Узнали результаты гастрономической премии «Что где есть в Краснодаре»
Жюри подвели итоги гастрономической премии «Что где есть в Краснодаре» от журнала «Собака.ру»
19 февраля были подведены итоги гастрономической премии «Что где есть в Краснодаре», учрежденной журналом «Собака.ру». Результаты премии опубликовала гастроэксперт Анастасия Шевченко в своем телеграм-канале.
Премия сочетала народный выбор — с 22 января любой желающий мог голосовать за заведения в трех категориях и 14 номинациях, а также профессиональную оценку — после завершения народного голосования окончательных победителей выбрали эксперты «фуди» — десять самых активных и знающих посетителей городских ресторанов.
Результаты премии:
- Самый необычный завтрак — Ryotei;
- Самый креативный сторителлинг — «Четыре сына»;
- Лучшая несетевая кофейня — Booker;
- Самый танцевальный ресторан — «Южанин»;
- Лучшее народное заведение — пирожковая «Печка»;
- Лучший бар — «Бирюльки»;
- Лучшее южное блюдо — «Теплые страны»;
- Лучший семейный ресторан — YiaYia;
- Лучший ресторан при отеле — Villa Verde;
- Лучший новый интерьер — MaDonna;
- Лучший ресторан с доставкой — «Нахлебник»;
- Лучшая гостевая смена — Томми Lee;
- Лучший банкетный зал — «Теплые страны».
Отметим, что мартовский номер журнала «Краснодар.Собака.ру» станет полноценным гастрономическим гидом по городу на 2026 год, представив всех финалистов и лауреатов.
Как писали Юга.ру, в декабре жители Краснодара выбрали лучшие пространства, кофейни и коллаборации города в 2025 году.