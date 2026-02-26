Пирожковая «Печка» и бар «Бирюльки». Узнали результаты гастрономической премии «Что где есть в Краснодаре»

  • © Фото пользователя senivpetro сайта freepik.com
    © Фото пользователя senivpetro сайта freepik.com

Жюри подвели итоги гастрономической премии «Что где есть в Краснодаре» от журнала «Собака.ру»

19 февраля были подведены итоги гастрономической премии «Что где есть в Краснодаре», учрежденной журналом «Собака.ру». Результаты премии опубликовала гастроэксперт Анастасия Шевченко в своем телеграм-канале. 

Премия сочетала народный выбор — с 22 января любой желающий мог голосовать за заведения в трех категориях и 14 номинациях, а также профессиональную оценку — после завершения народного голосования окончательных победителей выбрали эксперты «фуди» — десять самых активных и знающих посетителей городских ресторанов. 

Результаты премии:

  • Самый необычный завтрак — Ryotei;
  • Самый креативный сторителлинг — «Четыре сына»; 
  • Лучшая несетевая кофейня — Booker;
  • Самый танцевальный ресторан — «Южанин»;
  • Лучшее народное заведение — пирожковая «Печка»; 
  • Лучший бар — «Бирюльки»;
  • Лучшее южное блюдо — «Теплые страны»; 
  • Лучший семейный ресторан — YiaYia;
  • Лучший ресторан при отеле — Villa Verde;
  • Лучший новый интерьер — MaDonna;
  • Лучший ресторан с доставкой — «Нахлебник»;
  • Лучшая гостевая смена — Томми Lee;
  • Лучший банкетный зал — «Теплые страны». 

Отметим, что мартовский номер журнала «Краснодар.Собака.ру» станет полноценным гастрономическим гидом по городу на 2026 год, представив всех финалистов и лауреатов.

Как писали Юга.ру, в декабре жители Краснодара выбрали лучшие пространства, кофейни и коллаборации города в 2025 году.

Город Еда Краснодар Общепит Рестораны События

