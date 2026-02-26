Пирожковая «Печка» и бар «Бирюльки». Узнали результаты гастрономической премии «Что где есть в Краснодаре»

Жюри подвели итоги гастрономической премии «Что где есть в Краснодаре» от журнала «Собака.ру»

19 февраля были подведены итоги гастрономической премии «Что где есть в Краснодаре», учрежденной журналом «Собака.ру». Результаты премии опубликовала гастроэксперт Анастасия Шевченко в своем телеграм-канале. Премия сочетала народный выбор — с 22 января любой желающий мог голосовать за заведения в трех категориях и 14 номинациях, а также профессиональную оценку — после завершения народного голосования окончательных победителей выбрали эксперты «фуди» — десять самых активных и знающих посетителей городских ресторанов.

Результаты премии: Самый необычный завтрак — Ryotei;

Самый креативный сторителлинг — «Четыре сына»;

Лучшая несетевая кофейня — Booker;

Самый танцевальный ресторан — «Южанин»;

Лучшее народное заведение — пирожковая «Печка»;

Лучший бар — «Бирюльки»;

Лучшее южное блюдо — «Теплые страны»;

Лучший семейный ресторан — YiaYia;

Лучший ресторан при отеле — Villa Verde;

Лучший новый интерьер — MaDonna;

Лучший ресторан с доставкой — «Нахлебник»;

Лучшая гостевая смена — Томми Lee;

Лучший банкетный зал — «Теплые страны». Отметим, что мартовский номер журнала «Краснодар.Собака.ру» станет полноценным гастрономическим гидом по городу на 2026 год, представив всех финалистов и лауреатов.