«Что где есть в Краснодаре». Жителям предлагают выбрать лучшие рестораны, бары и кофейни

Журнал «Собака.ру» запустил голосование в рамках гастрономической премии «Что где есть в Краснодаре»

22 января в Краснодаре стартовало голосование за лучшие рестораны, бары и кофейни города. Оно проводится в рамках городской гастрономической премии «Что где есть в Краснодаре», учрежденной журналом «Собака.ру». Премия сочетает народный выбор и профессиональную оценку. На первом этапе, который продлится до 12 февраля, любой желающий может ежедневно голосовать за любимые заведения в 14 номинациях.

Категории: Проекты (рестораны, бары, кофейни) Лучший новый интерьер

Лучший семейный ресторан

Лучший новый бар

Лучший ресторан при отеле

Самый креативный сторителлинг

Лучшая несетевая кофейня

Самый танцевальный ресторан

Лучшее народное заведение

Лучший ресторан с доставкой в Яндекс.Еде Люди Лучшая гостевая смена Блюда Самый необычный завтрак

Лучшее южное меню

Лучший несетевой бургер

Лучшая пицца на тонком тесте После завершения народного голосования в дело вступят эксперты («фуди») — десять самых активных и знающих посетителей городских ресторанов. Им предстоит выбрать окончательных победителей из трех лидеров в каждой категории. Итоги премии подведут 19 февраля, а мартовский номер журнала «Краснодар.Собака.ру» станет полноценным гастрономическим гидом по городу на 2026 год, представив всех финалистов и лауреатов. В 2016 году Юга.ру уже писали о премии «Что где есть в Краснодаре».