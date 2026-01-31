«Что где есть в Краснодаре». Жителям предлагают выбрать лучшие рестораны, бары и кофейни

Журнал «Собака.ру» запустил голосование в рамках гастрономической премии «Что где есть в Краснодаре»

22 января в Краснодаре стартовало голосование за лучшие рестораны, бары и кофейни города. Оно проводится в рамках городской гастрономической премии «Что где есть в Краснодаре», учрежденной журналом «Собака.ру».

Премия сочетает народный выбор и профессиональную оценку. На первом этапе, который продлится до 12 февраля, любой желающий может ежедневно голосовать за любимые заведения в 14 номинациях.

Категории:

Проекты (рестораны, бары, кофейни)

  • Лучший новый интерьер
  • Лучший семейный ресторан
  • Лучший новый бар
  • Лучший ресторан при отеле
  • Самый креативный сторителлинг
  • Лучшая несетевая кофейня
  • Самый танцевальный ресторан
  • Лучшее народное заведение
  • Лучший ресторан с доставкой в Яндекс.Еде

Люди

  • Лучшая гостевая смена

Блюда

  • Самый необычный завтрак
  • Лучшее южное меню
  • Лучший несетевой бургер
  • Лучшая пицца на тонком тесте

После завершения народного голосования в дело вступят эксперты («фуди») — десять самых активных и знающих посетителей городских ресторанов. Им предстоит выбрать окончательных победителей из трех лидеров в каждой категории.

Итоги премии подведут 19 февраля, а мартовский номер журнала «Краснодар.Собака.ру» станет полноценным гастрономическим гидом по городу на 2026 год, представив всех финалистов и лауреатов.

В 2016 году Юга.ру уже писали о премии «Что где есть в Краснодаре».

Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года жители Краснодара выбрали лучшие пространства, кофейни и коллаборации города.

