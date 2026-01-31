«Что где есть в Краснодаре». Жителям предлагают выбрать лучшие рестораны, бары и кофейни
Журнал «Собака.ру» запустил голосование в рамках гастрономической премии «Что где есть в Краснодаре»
22 января в Краснодаре стартовало голосование за лучшие рестораны, бары и кофейни города. Оно проводится в рамках городской гастрономической премии «Что где есть в Краснодаре», учрежденной журналом «Собака.ру».
Премия сочетает народный выбор и профессиональную оценку. На первом этапе, который продлится до 12 февраля, любой желающий может ежедневно голосовать за любимые заведения в 14 номинациях.
Категории:
Проекты (рестораны, бары, кофейни)
- Лучший новый интерьер
- Лучший семейный ресторан
- Лучший новый бар
- Лучший ресторан при отеле
- Самый креативный сторителлинг
- Лучшая несетевая кофейня
- Самый танцевальный ресторан
- Лучшее народное заведение
- Лучший ресторан с доставкой в Яндекс.Еде
Люди
- Лучшая гостевая смена
Блюда
- Самый необычный завтрак
- Лучшее южное меню
- Лучший несетевой бургер
- Лучшая пицца на тонком тесте
После завершения народного голосования в дело вступят эксперты («фуди») — десять самых активных и знающих посетителей городских ресторанов. Им предстоит выбрать окончательных победителей из трех лидеров в каждой категории.
Итоги премии подведут 19 февраля, а мартовский номер журнала «Краснодар.Собака.ру» станет полноценным гастрономическим гидом по городу на 2026 год, представив всех финалистов и лауреатов.
В 2016 году Юга.ру уже писали о премии «Что где есть в Краснодаре».
Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года жители Краснодара выбрали лучшие пространства, кофейни и коллаборации города.