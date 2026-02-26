Пять вузов из Краснодарского края вошли в топ лучших в ЮФО. Первое место занял университет в Новороссийске

Адыгея, Дагестан, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Крым, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Опубликованы новые локальные рейтинги вузов по федеральным округам России. В ЮФО лучшими названы 22 заведения

26 февраля агентство RAEX составило локальный рейтинг вузов по федеральным округам России. Из Южного федерального округа в список попали 22 учебных заведения.

Первое место занял Государственный морской университет имени адмирала Ушакова, находящийся в Новороссийске. На втором месте — Ростовский государственный университет путей сообщения, на третьем — Калмыцкий государственный университет имени Городовикова в Элисте. 

Также в топ-10 попали:

  • Адыгейский государственный университет (Майкоп);
  • Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) (Ростов-на-Дону);
  • Волгоградский государственный аграрный университет (Волгоград);
  • Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград);
  • Астраханский государственный технический университет (Астрахань);
  • Донской государственный аграрный университет (Ростов-на-Дону);
  • Майкопский государственный технологический университет (Майкоп).

Читайте также:

Отметим, что Кубанский государственный медицинский университет, возглавлявший рейтинг в 2023 и 2024 годах, в этом году расположился лишь на 16 месте. Это произошло из-за того, что заведение вошло в список «Три миссии университета» и исключено из шорт-листа локального рейтинга. 

Также из Краснодарского края в список попали Сочинский государственный университет (11 место), Армавирский государственный педагогический университет (13 место) и Академия маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ) (14 место). 

В рейтинге вузов Северо-Кавказского федерального округа первое место занял Дагестанский государственный медицинский, второе — Ставропольский государственный медицинский университет, третье — Северо-Осетинский государственный университет имени Хетагурова.

Рейтинги составлялись на данных Минобрнауки, студенческих олимпиад, социальных сетей и систем веб-аналитики. Учитывались три фактора: образование (45%), наука (25%) и влияние на общество (30%). Также из локального списка исключили вузы, которые попали в национальные или глобальные рейтинги. 

Как писали Юга.ру, в 2027-2028 годах Минобрнауки планирует сократить 45 тыс. платных мест в вузах по 40 направлениям.

Адыгейский государственный университет Армавир Армавирский государственный педагогический университет Вузы Дагестан Краснодар Майкоп Министерство образования и науки России Новороссийск Образование Рейтинги Ростов-на-Дону Сочи Ставрополь Статистика

Новости

Пирожковая «Печка» и бар «Бирюльки». Узнали результаты гастрономической премии «Что где есть в Краснодаре»
Понижение температуры и переменчивая погода. Какими будут последние дни зимы в Краснодарском крае?
Пять вузов из Краснодарского края вошли в топ лучших в ЮФО. Первое место занял университет в Новороссийске
Власти хотят сделать Анапу курортом федерального значения. Что это значит?
Спрос туристов на отдых в Сочи снизился из-за атак БПЛА — туроператоры
В Краснодаре проходят обыски у начальника налоговой

Лента новостей

Ученицы Родченко, княгини, крестьянки, военкоры
Сегодня, 12:30
Ученицы Родченко, княгини, крестьянки, военкоры
Большой разговор с фотографом Алиной Десятниченко о том, как женщины снимали царскую Россию, окопы Сталинграда и молодого Цоя
В Краснодаре проживают 2,3 млн человек
Вчера, 16:51
В Краснодаре проживают 2,3 млн человек
Об этом заявил губернатор Кубани
Власти хотят сделать Анапу курортом федерального значения
Сегодня, 16:06
Власти хотят сделать Анапу курортом федерального значения
Что это значит?

Реклама на сайте