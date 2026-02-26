Пять вузов из Краснодарского края вошли в топ лучших в ЮФО. Первое место занял университет в Новороссийске

Первое место занял Государственный морской университет имени адмирала Ушакова, находящийся в Новороссийске. На втором месте — Ростовский государственный университет путей сообщения, на третьем — Калмыцкий государственный университет имени Городовикова в Элисте.

26 февраля агентство RAEX составило локальный рейтинг вузов по федеральным округам России. Из Южного федерального округа в список попали 22 учебных заведения.

Отметим, что Кубанский государственный медицинский университет, возглавлявший рейтинг в 2023 и 2024 годах, в этом году расположился лишь на 16 месте. Это произошло из-за того, что заведение вошло в список «Три миссии университета» и исключено из шорт-листа локального рейтинга.

Также из Краснодарского края в список попали Сочинский государственный университет (11 место), Армавирский государственный педагогический университет (13 место) и Академия маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ) (14 место).

В рейтинге вузов Северо-Кавказского федерального округа первое место занял Дагестанский государственный медицинский, второе — Ставропольский государственный медицинский университет, третье — Северо-Осетинский государственный университет имени Хетагурова.

Рейтинги составлялись на данных Минобрнауки, студенческих олимпиад, социальных сетей и систем веб-аналитики. Учитывались три фактора: образование (45%), наука (25%) и влияние на общество (30%). Также из локального списка исключили вузы, которые попали в национальные или глобальные рейтинги.