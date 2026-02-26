Пять вузов из Краснодарского края вошли в топ лучших в ЮФО. Первое место занял университет в Новороссийске
Опубликованы новые локальные рейтинги вузов по федеральным округам России. В ЮФО лучшими названы 22 заведения
26 февраля агентство RAEX составило локальный рейтинг вузов по федеральным округам России. Из Южного федерального округа в список попали 22 учебных заведения.
Первое место занял Государственный морской университет имени адмирала Ушакова, находящийся в Новороссийске. На втором месте — Ростовский государственный университет путей сообщения, на третьем — Калмыцкий государственный университет имени Городовикова в Элисте.
Также в топ-10 попали:
- Адыгейский государственный университет (Майкоп);
- Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) (Ростов-на-Дону);
- Волгоградский государственный аграрный университет (Волгоград);
- Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград);
- Астраханский государственный технический университет (Астрахань);
- Донской государственный аграрный университет (Ростов-на-Дону);
- Майкопский государственный технологический университет (Майкоп).
Отметим, что Кубанский государственный медицинский университет, возглавлявший рейтинг в 2023 и 2024 годах, в этом году расположился лишь на 16 месте. Это произошло из-за того, что заведение вошло в список «Три миссии университета» и исключено из шорт-листа локального рейтинга.
Также из Краснодарского края в список попали Сочинский государственный университет (11 место), Армавирский государственный педагогический университет (13 место) и Академия маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ) (14 место).
В рейтинге вузов Северо-Кавказского федерального округа первое место занял Дагестанский государственный медицинский, второе — Ставропольский государственный медицинский университет, третье — Северо-Осетинский государственный университет имени Хетагурова.
Рейтинги составлялись на данных Минобрнауки, студенческих олимпиад, социальных сетей и систем веб-аналитики. Учитывались три фактора: образование (45%), наука (25%) и влияние на общество (30%). Также из локального списка исключили вузы, которые попали в национальные или глобальные рейтинги.
Как писали Юга.ру, в 2027-2028 годах Минобрнауки планирует сократить 45 тыс. платных мест в вузах по 40 направлениям.