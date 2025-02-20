Какие вузы Краснодара, Новороссийска и Ростова-на-Дону попали в рейтинг лучших в ЮФО

На второй позиции расположился Государственный морской университет имени адмирала Ушакова в Новороссийске, на третьей — Калмыцкий государственный университет имени Городовикова в Элисте.

Первое место в Южном федеральном округе занял Кубанский государственный медицинский университет. Он возглавлял этот список в 2023 и 2024 годах.

19 февраля рейтинговое агентство RAEX составило локальные списки вузов по федеральным округам России. В новые рейтинги вошли 295 учебных заведений из 79 регионов.

Далее следуют Ростовский государственный университет путей сообщения, Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Международный инновационный университет, Ростовский государственный экономический университет, Адыгейский государственный университет, Астраханский государственный технический университет и Волгоградский государственный аграрный университет.

В рейтинге вузов Северо-Кавказского федерального округа лидирующую строчку занимает Ставропольский государственный медицинский университет. Далее идут Дагестанский государственный медицинский университет и Чеченский государственный университет имени Ахмата Кадырова.

RAEX составляет рейтинги по нескольким суммарным показателям: средний вступительный балл абитуриентов на очную форму обучения, объем привлеченных средств на научные исследования и разработки, доля студентов университета от общего числа обучающихся в вузах региона.

Что примечательно, медицинские и педагогические университеты в 2025 году усилили свои позиции в сравнении с аналогичными данными за 2024-й.