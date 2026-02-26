Спрос туристов на отдых в Сочи снизился из-за атак БПЛА — туроператоры

Эксперты заявили о снижении спроса на отдых в Сочи в январе-феврале 2026 года до 30%

По данным сервиса OneTwoTrip, с 1 по 24 февраля продажи билетов в Сочи снизились на 30% год к году и на 38% к предыдущему месяцу.

26 февраля издание «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина сообщило , что в январе-феврале 2026 года интерес туристов к Сочи снизился на 9% по сравнению с прошлым годом. В «Интуристе» заявили СМИ о падении спроса на курорт на 30%.

Сергей Ромашкин считает, что это связано с участившимися ограничениями работы аэропорта Сочи из-за атак беспилотников. По его мнению, город зависит от аэропорта сильнее, чем другие курорты. Только 15% туристов приезжают в Сочи на автомобилях, а в Анапу — больше половины. Это связано со сложным участком дороги Джубга — Сочи протяженностью 170 км, который можно преодолевать до восьми часов из-за особенностей рельефа.

По мнению «Русского экспресса», спрос на курорт сдерживает стоимость авиаперевозок. Также в туроператоре отметили, что в этом году отели не стали значительно повышать цены, но для семей из регионов Сочи все равно оказался дорогим.

В «Русском экспрессе» заявили, что сейчас россиянам кажутся более привлекательными заграничные курорты, где стоимость отдыха может быть ниже, чем в РФ.

Напомним, что в феврале в аэропорту Сочи часто вводили ограничения, отменяли и задерживали рейсы из-за угрозы атаки БПЛА. Некоторые пассажиры ждали вылета больше суток.