В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются более 100 рейсов. Пассажиры ждут вылета больше суток

В аэропорту Сочи задерживаются на вылет и прилет 122 рейса, в авиагавани Краснодара — 13 самолетов

23 февраля в 10:00 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о введении ограничений на полеты из-за объявленной угрозы атаки БПЛА.

Угрозу атаки беспилотников отменили вечером 23 февраля, однако принимать самолеты авиагавань начала только 24 февраля в 8:05. В 10:35 ограничения на полеты были снова введены.

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи на 10:00 24 февраля, на вылет задерживаются 73 рейса в Ташкент, Казань, Батуми, Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Киров, Сургут, Ереван, Пермь, Хургаду и другие города. Большая часть из них задержана более чем на сутки.

На прилет опаздывают 49 рейсов из Минеральных Вод, Батуми, Санкт-Петербурга, Грозного, Казани, Стамбула, Нижнекамска, Москвы, Кирова, Челябинска, Орска и других городов. Некоторые из них задержаны более чем на 24 часа. Есть отмененные рейсы — из Москвы и Самарканда.

Помимо этого пресс-служба сообщила об уходе на запасные аэродромы 19 самолетов — в Минеральные Воды, Грозный, Владикавказ.