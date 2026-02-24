В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются более 100 рейсов. Пассажиры ждут вылета больше суток
В аэропорту Сочи задерживаются на вылет и прилет 122 рейса, в авиагавани Краснодара — 13 самолетов
23 февраля в 10:00 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о введении ограничений на полеты из-за объявленной угрозы атаки БПЛА.
Угрозу атаки беспилотников отменили вечером 23 февраля, однако принимать самолеты авиагавань начала только 24 февраля в 8:05. В 10:35 ограничения на полеты были снова введены.
По данным онлайн-табло аэропорта Сочи на 10:00 24 февраля, на вылет задерживаются 73 рейса в Ташкент, Казань, Батуми, Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Киров, Сургут, Ереван, Пермь, Хургаду и другие города. Большая часть из них задержана более чем на сутки.
На прилет опаздывают 49 рейсов из Минеральных Вод, Батуми, Санкт-Петербурга, Грозного, Казани, Стамбула, Нижнекамска, Москвы, Кирова, Челябинска, Орска и других городов. Некоторые из них задержаны более чем на 24 часа. Есть отмененные рейсы — из Москвы и Самарканда.
Помимо этого пресс-служба сообщила об уходе на запасные аэродромы 19 самолетов — в Минеральные Воды, Грозный, Владикавказ.
Сотрудники аэропорта Сочи заявляли, что пассажирам было предоставлено все необходимое: матрасы, коврики, дополнительные места для сидения. Людей заселили в отели и выдали питание. Однако телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев заявил, что пассажирам приходилось спать на полу, а еду и отель им не предоставили.
Также ограничения на полеты вводились в аэропорту Краснодара — об этом сообщили 23 февраля в 9:22. Ограничения сняли в тот же день в 15:20.
По данным онлайн-табло на 10:00 24 февраля, на вылет задерживаются 6 рейсов в Москву, Сургут, Анталью, Стамбул. На прилет опаздывают 8 самолетов из Стамбула, Красноярска, Антальи, Санкт-Петербурга, Москвы.
Отметим, что по данным Минобороны России, с 8:00 23 февраля по 9:00 24 февраля над Краснодарским краем был перехвачен 41 БПЛА, над акваторией Черного моря — 28.
Как писали Юга.ру, 20 февраля аэропорт Сочи не работал всю ночь. Задерживались 62 рейса, четыре самолета ушли на запасные аэродромы.