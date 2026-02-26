В Краснодаре проходят обыски у начальника налоговой

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Силовики пришли с обысками к главе ИФНС России в Краснодаре

26 февраля в правоохранительных органах сообщили «РИА Новости», что у начальника ИФНС России № 3 по Краснодару Арсена Саркисяна проходят обыски. Его подозревают в причастности к афере с земельный участком в Крымске стоимостью более 120 млн рублей.

По данным источника СМИ, речь идет о возможном выводе участка под строительство, после которого правообладатель лишился актива.

Читайте также:

Собеседник агентства рассказал, что глава налоговой инспекции может быть связан с делами бывших глав Крымского района Сергея Леся и Крымска Яниса Будагова.

Напомним, что 22 декабря 2025 года полиция задержала экс-мэра Крымска Будагова. После обысков чиновника увезли в Краснодар. Задержание Будагова связывают с уголовным делом бывшего главы Крымского района Леся, которого подозревают в приобретении имущества на неподтвержденные доходы и присвоении земель на 2 млрд рублей.

23 декабря Яниса Будагова обвинили в превышении должностных полномочий и продаже земли для ИЖС с ущербом в десятки миллионов рублей.

Как писали Юга.ру, прокуратура хочет изъять у экс-главы и других чиновников Лабинского района имущество на 500 млн рублей.

Деньги Коррупция Краснодар Мошенничество Налоги Недвижимость Обыски Сергей Лесь

Новости

Пирожковая «Печка» и бар «Бирюльки». Узнали результаты гастрономической премии «Что где есть в Краснодаре»
Понижение температуры и переменчивая погода. Какими будут последние дни зимы в Краснодарском крае?
Пять вузов из Краснодарского края вошли в топ лучших в ЮФО. Первое место занял университет в Новороссийске
Власти хотят сделать Анапу курортом федерального значения. Что это значит?
Спрос туристов на отдых в Сочи снизился из-за атак БПЛА — туроператоры
В Краснодаре проходят обыски у начальника налоговой

Лента новостей

Ученицы Родченко, княгини, крестьянки, военкоры
Сегодня, 12:30
Ученицы Родченко, княгини, крестьянки, военкоры
Большой разговор с фотографом Алиной Десятниченко о том, как женщины снимали царскую Россию, окопы Сталинграда и молодого Цоя
В Краснодаре проживают 2,3 млн человек
Вчера, 16:51
В Краснодаре проживают 2,3 млн человек
Об этом заявил губернатор Кубани
Власти хотят сделать Анапу курортом федерального значения
Сегодня, 16:06
Власти хотят сделать Анапу курортом федерального значения
Что это значит?

Реклама на сайте