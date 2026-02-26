В Краснодаре проходят обыски у начальника налоговой

Силовики пришли с обысками к главе ИФНС России в Краснодаре

26 февраля в правоохранительных органах сообщили «РИА Новости», что у начальника ИФНС России № 3 по Краснодару Арсена Саркисяна проходят обыски. Его подозревают в причастности к афере с земельный участком в Крымске стоимостью более 120 млн рублей.



По данным источника СМИ, речь идет о возможном выводе участка под строительство, после которого правообладатель лишился актива.

Собеседник агентства рассказал, что глава налоговой инспекции может быть связан с делами бывших глав Крымского района Сергея Леся и Крымска Яниса Будагова.



Напомним, что 22 декабря 2025 года полиция задержала экс-мэра Крымска Будагова. После обысков чиновника увезли в Краснодар. Задержание Будагова связывают с уголовным делом бывшего главы Крымского района Леся, которого подозревают в приобретении имущества на неподтвержденные доходы и присвоении земель на 2 млрд рублей.



23 декабря Яниса Будагова обвинили в превышении должностных полномочий и продаже земли для ИЖС с ущербом в десятки миллионов рублей.