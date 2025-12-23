Полиция задержала мэра Крымска Яниса Будагова. В чем его обвиняют?

В Крымске задержали мэра города. Его доставили в Краснодар

23 декабря источник Юга.ру в правоохранительных органах подтвердил информацию о задержании Будагова. По его словам, градоначальник оказывал содействие в незаконном выводе земельных участков в собственность подконтрольных главы Крымского района лиц.

22 декабря телеграм-канал «Краснодар и край» сообщил , что полиция задержала мэра Крымска Яниса Будагова. После обысков чиновника увезли в Краснодар.

Источник добавил, что 24 декабря в Октябрьском суде для Будагова изберут меру пресечения.

Янису Будагову 48 лет. До назначения мэром Крымска он работал в сельской администрации в должности заместителя главы, а в 2009 году стал главой администрации села Киевского. В 2022-м Будагова назначили главой Крымска.

Напомним, уголовное дело в отношении бывшего главы Крымского района Сергея Леся возбудили 10 октября. Его обвиняют в организации злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Лесь останется под стражей до 29 декабря.

11 октября он пытался выехать из Краснодарского края на микроавтобусе, везя с собой валюту на сумму около 105 млн рублей, семь запечатанных коробок с iPhone новой модели и 12 кг золота, замаскированного под железнодорожные костыли.