Полиция задержала мэра Крымска Яниса Будагова. В чем его обвиняют?
В Крымске задержали мэра города. Его доставили в Краснодар
22 декабря телеграм-канал «Краснодар и край» сообщил, что полиция задержала мэра Крымска Яниса Будагова. После обысков чиновника увезли в Краснодар.
23 декабря источник Юга.ру в правоохранительных органах подтвердил информацию о задержании Будагова. По его словам, градоначальник оказывал содействие в незаконном выводе земельных участков в собственность подконтрольных главы Крымского района лиц.
На экс-мэра Ростова-на-Дону завели два уголовных дела:
Источник добавил, что 24 декабря в Октябрьском суде для Будагова изберут меру пресечения.
Янису Будагову 48 лет. До назначения мэром Крымска он работал в сельской администрации в должности заместителя главы, а в 2009 году стал главой администрации села Киевского. В 2022-м Будагова назначили главой Крымска.
Напомним, уголовное дело в отношении бывшего главы Крымского района Сергея Леся возбудили 10 октября. Его обвиняют в организации злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Лесь останется под стражей до 29 декабря.
11 октября он пытался выехать из Краснодарского края на микроавтобусе, везя с собой валюту на сумму около 105 млн рублей, семь запечатанных коробок с iPhone новой модели и 12 кг золота, замаскированного под железнодорожные костыли.
Как писали Юга.ру, 15 декабря бывшего вице-мэра Краснодара Нетребу осудили на 4 года колонии за мошенничество.