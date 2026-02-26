В России число фишинговых атак накануне 23 февраля и 8 марта выросло вдвое — аналитики

Во время гендерных праздников мошенники создали почти в два раза больше фишинговых ресурсов. Такой уровень активности оказался выше, чем аналитики МегаФона зафиксировали в новогодний период

Специалисты оператора проанализировали данные о выявленных фишинговых сайтах за 2025 год и начало 2026 года. Выяснилось, что в период гендерных праздников количество фишинга увеличивается в 1,8 раза относительно средних годовых значений и превышает показатели декабря. При этом февраль прошлого года стал лидером по числу угроз.



По данным экспертов, чаще всего фишинг имитирует соцсети и мессенджеры — более 40% от общего числа выявленных ресурсов. С помощью таких подделок злоумышленники пытаются получить доступ к личным аккаунтам пользователей. Еще 27% копируют интерфейсы финансовых и инвестиционных сервисов, а около 13% распространяют фейковые новости и обещания компенсаций. Поддельные маркетплейсы занимают четвертое место, однако в период праздников их доля возрастает.

Интернет-мошенники осознанно используют «тематические» даты и эмоциональный фон праздников: проводят фальшивые «акции» под видом магазинов и брендов, разыгрывают «призы» и представляются «службой доставки». «Риск попасть на уловки возрастает, потому что подделки становятся все более качественными, а пользователи в спешке не проверяют подозрительные ссылки и сообщения. Но у наших абонентов есть защита: оператор предупреждает о переходе на потенциально опасный сайт. Главное — не пренебрегать этими уведомлениями», — рассказал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.