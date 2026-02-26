В России число фишинговых атак накануне 23 февраля и 8 марта выросло вдвое — аналитики

Реклама ПАО "МегаФон" ИНН: 7812014560 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iyw5
Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Во время гендерных праздников мошенники создали почти в два раза больше фишинговых ресурсов. Такой уровень активности оказался выше, чем аналитики МегаФона зафиксировали в новогодний период

Специалисты оператора проанализировали данные о выявленных фишинговых сайтах за 2025 год и начало 2026 года. Выяснилось, что в период гендерных праздников количество фишинга увеличивается в 1,8 раза относительно средних годовых значений и превышает показатели декабря. При этом февраль прошлого года стал лидером по числу угроз.

По данным экспертов, чаще всего фишинг имитирует соцсети и мессенджеры — более 40% от общего числа выявленных ресурсов. С помощью таких подделок злоумышленники пытаются получить доступ к личным аккаунтам пользователей. Еще 27% копируют интерфейсы финансовых и инвестиционных сервисов, а около 13% распространяют фейковые новости и обещания компенсаций. Поддельные маркетплейсы занимают четвертое место, однако в период праздников их доля возрастает.

«Отмените платную подписку»:

Интернет-мошенники осознанно используют «тематические» даты и эмоциональный фон праздников: проводят фальшивые «акции» под видом магазинов и брендов, разыгрывают «призы» и представляются «службой доставки». 

«Риск попасть на уловки возрастает, потому что подделки становятся все более качественными, а пользователи в спешке не проверяют подозрительные ссылки и сообщения. Но у наших абонентов есть защита: оператор предупреждает о переходе на потенциально опасный сайт. Главное — не пренебрегать этими уведомлениями», — рассказал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае мошенники рассылают смс о возврате переплаты за отопление.

8 марта МегаФон Мобильная связь Мошенничество Праздники Связь

Новости

Пирожковая «Печка» и бар «Бирюльки». Узнали результаты гастрономической премии «Что где есть в Краснодаре»
Понижение температуры и переменчивая погода. Какими будут последние дни зимы в Краснодарском крае?
Пять вузов из Краснодарского края вошли в топ лучших в ЮФО. Первое место занял университет в Новороссийске
Власти хотят сделать Анапу курортом федерального значения. Что это значит?
Спрос туристов на отдых в Сочи снизился из-за атак БПЛА — туроператоры
В Краснодаре проходят обыски у начальника налоговой

Лента новостей

Ученицы Родченко, княгини, крестьянки, военкоры
Сегодня, 12:30
Ученицы Родченко, княгини, крестьянки, военкоры
Большой разговор с фотографом Алиной Десятниченко о том, как женщины снимали царскую Россию, окопы Сталинграда и молодого Цоя
В Краснодаре проживают 2,3 млн человек
Вчера, 16:51
В Краснодаре проживают 2,3 млн человек
Об этом заявил губернатор Кубани
Власти хотят сделать Анапу курортом федерального значения
Сегодня, 16:06
Власти хотят сделать Анапу курортом федерального значения
Что это значит?

Реклама на сайте