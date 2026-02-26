«Госуслуги» без причины блокируют пользователей на 72 часа и просят установить Max

Россияне сообщают о массовой блокировке аккаунтов на «Госуслугах». Для снятия ограничений сервис просить создать цифровой ID через Max

25 февраля в социальных сетях пользователи массово сообщили о необоснованных блокировках аккаунтов на «Госуслугах» на 72 часа. При этом сервис предлагает установить мессенджер Max и через него создать цифровой ID для того, чтобы снять блокировку.

Так, одна из пользовательниц рассказала, что хотела зайти на сайт налогоплательщика через «Госуслуги», но сервис заблокировал аккаунт. Другая пыталась передать показания коммунальных счетчиков, но аккаунт также попал под ограничения.