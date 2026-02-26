У владельца краснодарского Marriott Исаева нашли коррупционные активы на 10 млрд рублей

Предыстория: 20 февраля заместитель генпрокурора РФ подал иск против семьи краснодарских бизнесменов Исаевых — Дениса, Ризвангаджи, Тэко, Эльдара, Гюльжагана, Ольги и Софии. Первое слушание по делу назначили на 10 марта. Главой бизнеса считается Ризвангаджи Исаев, который с 2007 по 2011 год был депутатом Госдумы РФ от «Единой России». Краснодарский отель Marriott на Красной является ключевым активом семьи. Также компания Исаевых строила «Немецкую деревню».

25 февраля изданию «Ъ» стало известно , что Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы Ризвангаджи Исаева стоимостью свыше 10 млрд рублей. Как пишет СМИ со ссылкой на надзорное ведомство, став в декабре 2007 года депутатом Госдумы РФ, он не прекратил занятие бизнесом, а использовал «служебные полномочия и политическое влияние для незаконного обогащения себя и аффилированных с ним лиц». Так, в 2011 году принадлежащее Исаеву ООО «Статус» выкупило по льготной цене в 15,1 млн рублей 433 га земель. Взамен компания пообещала построить на этих территориях и безвозмездно передать в муниципальную собственность объекты инфраструктуры, детсады, школы, поликлиники, больницы, пожарное депо и спортплощадки. Однако ООО «Статус» этого не сделало.

Впоследствии средства, полученные от реализации земель, Исаев вложил в крупные девелоперские проекты, в том числе в строительство «Немецкой деревни», отеля Marriott в Краснодаре, а также в банковскую сферу.



По данным надзора, часть имущества, приобретенного на незаконные доходы, ответчик зарегистрировал на своих родственников и доверенных лиц.

Так, владельцами 127 земельных участков в Дагестане и Краснодарском крае, 43 нежилых зданий и помещений, 21 жилого дома и квартир (в том числе в Тверском районе Москвы) стоимостью около 1,3 млрд рублей стали жена Исаева Патимат Якубова, бывшая супруга Ольга Исаева, сыновья Денис, Тэко и Эльдар, дочь София, супруга одного из сыновей Юлия Варзар и другие лица.



На имущество ответчиков суд наложил арест.