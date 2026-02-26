Пенсионерам Краснодара рассказали о безопасности в интернете

Авито и департамент информатизации и связи Краснодарского края провели урок цифровой безопасности для пенсионеров

В Краснодаре на базе местного комплексного центра соцобслуживания прошел первый урок из цикла образовательных мероприятий по цифровой безопасности. Встречу организовали эксперты платформы Авито при поддержке краевого департамента информатизации и связи.

Участникам рассказали, как не попасться на уловки мошенников при онлайн-покупках и безопасно общаться в сети. Пенсионеры узнали, как распознать обман, проверять информацию с помощью фактчекинга, оценивать профиль продавца и само предложение. Отдельно поговорили о защите аккаунтов, безопасности при сделках и о том, как не попасть на фишинговые сайты.

«Мы видим, что люди старшего поколения — одна из самых активных и при этом уязвимых групп пользователей интернета. Для нас важно не просто сделать платформу удобной, но и дать уверенные знания им, как защитить себя и свои сбережения, — комментирует Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности Авито. — Нам очень приятно видеть интерес со стороны слушателей: они задают живые вопросы, делятся своим опытом, и это делает обучение максимально эффективным».

Урок не ограничился лекцией: участники вместе с экспертами разобрали реальные жизненные ситуации в формате интерактивной игры и прямо на своих телефонах настроили приватность аккаунтов. В Авито пообещали, что такие уроки продолжат проводить не только в Краснодаре, но и в других регионах.

