Пенсионерам Краснодара рассказали о безопасности в интернете
Авито и департамент информатизации и связи Краснодарского края провели урок цифровой безопасности для пенсионеров
В Краснодаре на базе местного комплексного центра соцобслуживания прошел первый урок из цикла образовательных мероприятий по цифровой безопасности. Встречу организовали эксперты платформы Авито при поддержке краевого департамента информатизации и связи.
Участникам рассказали, как не попасться на уловки мошенников при онлайн-покупках и безопасно общаться в сети. Пенсионеры узнали, как распознать обман, проверять информацию с помощью фактчекинга, оценивать профиль продавца и само предложение. Отдельно поговорили о защите аккаунтов, безопасности при сделках и о том, как не попасть на фишинговые сайты.
«Мы видим, что люди старшего поколения — одна из самых активных и при этом уязвимых групп пользователей интернета. Для нас важно не просто сделать платформу удобной, но и дать уверенные знания им, как защитить себя и свои сбережения, — комментирует Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности Авито. — Нам очень приятно видеть интерес со стороны слушателей: они задают живые вопросы, делятся своим опытом, и это делает обучение максимально эффективным».
Урок не ограничился лекцией: участники вместе с экспертами разобрали реальные жизненные ситуации в формате интерактивной игры и прямо на своих телефонах настроили приватность аккаунтов. В Авито пообещали, что такие уроки продолжат проводить не только в Краснодаре, но и в других регионах.
«Очень важно, чтобы наши пенсионеры не оставались в стороне от цифрового мира. Интернет открывает множество возможностей, и мы хотим, чтобы старшее поколение могло пользоваться новыми технологиями безопасно и уверенно. Для этого мы регулярно проводим практические занятия для представителей «серебряного возраста», помогая им не только активно осваивать интернет, но и чувствовать себя в нем защищенными», — отмечает начальник отдела информационной безопасности департамента информатизации и связи Краснодарского края Дмитрий Кандауров.
