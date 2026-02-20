В Армавире около техникума упал парашют с аппаратурой. На место вызвали саперов

Краснодарский край

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «SHOT»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «SHOT»

В Краснодарском крае местные жители заметили неизвестный предмет

20 февраля телеграм-канал SHOT сообщил, что в Армавире в районе аграрно-технологического техникума с неба спустился неизвестный предмет на парашюте. Местные жители сразу вызвали спецслужбы.

Территорию оцепили, на месте работали саперы. 

Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что неизвестный предмет — метеозонд. По данным ведомства, угрозы для жителей нет.

Метеозонд — это устройство, которое запускают в небо для сбора данных о погоде. Обычно это шар (аэростат), наполненный гелием или водородом, к которому на тросе крепится небольшой прибор — радиозонд. Этот прибор измеряет температуру, влажность, давление воздуха, скорость и направление ветра.

Как писали Юга.ру, на Черноморское побережье обрушился циклон «Валли».

