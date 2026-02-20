В Армавире около техникума упал парашют с аппаратурой. На место вызвали саперов

20 февраля телеграм-канал SHOT сообщил , что в Армавире в районе аграрно-технологического техникума с неба спустился неизвестный предмет на парашюте. Местные жители сразу вызвали спецслужбы.

Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что неизвестный предмет — метеозонд. По данным ведомства, угрозы для жителей нет.