В Армавире около техникума упал парашют с аппаратурой. На место вызвали саперов
В Краснодарском крае местные жители заметили неизвестный предмет
20 февраля телеграм-канал SHOT сообщил, что в Армавире в районе аграрно-технологического техникума с неба спустился неизвестный предмет на парашюте. Местные жители сразу вызвали спецслужбы.
Территорию оцепили, на месте работали саперы.
Пыльная буря из Сахары накрыла Краснодарский край:
Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что неизвестный предмет — метеозонд. По данным ведомства, угрозы для жителей нет.
Метеозонд — это устройство, которое запускают в небо для сбора данных о погоде. Обычно это шар (аэростат), наполненный гелием или водородом, к которому на тросе крепится небольшой прибор — радиозонд. Этот прибор измеряет температуру, влажность, давление воздуха, скорость и направление ветра.
Как писали Юга.ру, на Черноморское побережье обрушился циклон «Валли».