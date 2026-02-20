Оплата коммуналки вошла в топ-5 самых желанных подарков на 8 марта
Согласно опросу, каждая пятая россиянка хотела бы, чтобы на 8 марта ей оплатили коммуналку
20 февраля издание «Газета.Ru» со ссылкой на опрос платформы «Кукушка» сообщило, что в 2026 году в топ-5 самых желанных подарков на 8 марта вошли:
- букет любимых цветов — 31%;
- поездка, событие, активность — 28%;
- оплата кредита или коммуналки — 19%;
- массаж или восстановительные процедуры — 17%;
- что-то из вишлиста — 15%.
Россиянам напомнили о предстоящих трехдневных выходных:
Согласно опросу, каждая пятая женщина была бы не против, чтобы к 8 марта ей помогли «закрыть кредит и оплатить коммуналку». Это оказалось важнее, чем массаж, творческий мастер-класс и билеты на концерт.
При этом в топ желанных подарков на 23 февраля для мужчин вошли:
- полезный гаджет или аксессуар — 33%;
- вещь для повседневной жизни — 29%;
- билеты на событие (спорт, концерт, фестиваль) — 15%;
- подписка на медиа без рекламы и сертификат, выбранный под интересы — по 13%.
Абонемент в спортзал и доступ к обучающим платформам набрали по 9%. Подписку на ИИ-сервисы — всего 5%, а «что-то креативное и прикольное» хотят лишь 2% мужчин.
Напомним, что 8 марта в этом году выпадает на воскресенье, поэтому выходными днями станут 7, 8 и 9 марта включительно. После праздников наступит четырехдневная рабочая неделя — с 10 по 13 марта.
