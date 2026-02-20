Оплата коммуналки вошла в топ-5 самых желанных подарков на 8 марта

20 февраля издание «Газета.Ru» со ссылкой на опрос платформы «Кукушка» сообщило , что в 2026 году в топ-5 самых желанных подарков на 8 марта вошли:

Согласно опросу, каждая пятая женщина была бы не против, чтобы к 8 марта ей помогли «закрыть кредит и оплатить коммуналку». Это оказалось важнее, чем массаж, творческий мастер-класс и билеты на концерт.



При этом в топ желанных подарков на 23 февраля для мужчин вошли:

полезный гаджет или аксессуар — 33%;

вещь для повседневной жизни — 29%;

билеты на событие (спорт, концерт, фестиваль) — 15%;

подписка на медиа без рекламы и сертификат, выбранный под интересы — по 13%.

Абонемент в спортзал и доступ к обучающим платформам набрали по 9%. Подписку на ИИ-сервисы — всего 5%, а «что-то креативное и прикольное» хотят лишь 2% мужчин.



Напомним, что 8 марта в этом году выпадает на воскресенье, поэтому выходными днями станут 7, 8 и 9 марта включительно. После праздников наступит четырехдневная рабочая неделя — с 10 по 13 марта.