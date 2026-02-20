Оплата коммуналки вошла в топ-5 самых желанных подарков на 8 марта

Согласно опросу, каждая пятая россиянка хотела бы, чтобы на 8 марта ей оплатили коммуналку

20 февраля издание «Газета.Ru» со ссылкой на опрос платформы «Кукушка» сообщило, что в 2026 году в топ-5 самых желанных подарков на 8 марта вошли:

  • букет любимых цветов — 31%;
  • поездка, событие, активность — 28%;
  • оплата кредита или коммуналки — 19%;
  • массаж или восстановительные процедуры — 17%;
  • что-то из вишлиста — 15%.

Россиянам напомнили о предстоящих трехдневных выходных:

Согласно опросу, каждая пятая женщина была бы не против, чтобы к 8 марта ей помогли «закрыть кредит и оплатить коммуналку». Это оказалось важнее, чем массаж, творческий мастер-класс и билеты на концерт.

При этом в топ желанных подарков на 23 февраля для мужчин вошли:

  • полезный гаджет или аксессуар — 33%;
  • вещь для повседневной жизни — 29%;
  • билеты на событие (спорт, концерт, фестиваль) — 15%;
  • подписка на медиа без рекламы и сертификат, выбранный под интересы — по 13%.

Абонемент в спортзал и доступ к обучающим платформам набрали по 9%. Подписку на ИИ-сервисы — всего 5%, а «что-то креативное и прикольное» хотят лишь 2% мужчин.

Напомним, что 8 марта в этом году выпадает на воскресенье, поэтому выходными днями станут 7, 8 и 9 марта включительно. После праздников наступит четырехдневная рабочая неделя — с 10 по 13 марта.

Как писали Юга.ру, эксперты выяснили, сколько блинов житель Краснодара может купить на зарплату.

