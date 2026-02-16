Россиянам напомнили о предстоящих трехдневных выходных. Они продлятся с 21 по 23 февраля

В конце февраля россияне будут отдыхать три дня подряд

В производственном календаре 2026 года официальными нерабочими праздничными днями в России будет период с 21 по 23 февраля. Длинные выходные приурочены ко Дню защитника Отечества. Рабочий день в пятницу, 20 февраля, останется обычным по продолжительности и не будет сокращен на час. Это связано с тем, что эта пятница не является предпраздничным днем, поскольку не предшествует непосредственно официальному торжеству.

Читайте также: Правительство России опубликовало расписание праздничных выходных в 2026 году