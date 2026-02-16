Россиянам напомнили о предстоящих трехдневных выходных. Они продлятся с 21 по 23 февраля
В конце февраля россияне будут отдыхать три дня подряд
В производственном календаре 2026 года официальными нерабочими праздничными днями в России будет период с 21 по 23 февраля. Длинные выходные приурочены ко Дню защитника Отечества.
Рабочий день в пятницу, 20 февраля, останется обычным по продолжительности и не будет сокращен на час. Это связано с тем, что эта пятница не является предпраздничным днем, поскольку не предшествует непосредственно официальному торжеству.
Следующий период продолжительного отдыха ожидает россиян в марте — в связи с празднованием Международного женского дня. 8 Марта выпадает на воскресенье, поэтому выходными днями станут 7, 8 и 9 марта включительно. После праздников наступит четырехдневная рабочая неделя — с 10 по 13 марта.
В целом в 2026 году ожидается пять длинных выходных: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне. Осенью будет только один праздничный выходной — 4 ноября.
Производственный календарь — это график, в котором указаны рабочие, праздничные и выходные дни в году. Документ согласует Правительство России и Минтруд.
Как писали Юга.ру, Минтруд РФ предложил сделать 31 декабря официальным выходным.