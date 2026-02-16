Россиянам напомнили о предстоящих трехдневных выходных. Они продлятся с 21 по 23 февраля

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Freepik, ru.freepik.com
    © Фото Freepik, ru.freepik.com

В конце февраля россияне будут отдыхать три дня подряд

В производственном календаре 2026 года официальными нерабочими праздничными днями в России будет период с 21 по 23 февраля. Длинные выходные приурочены ко Дню защитника Отечества.

Рабочий день в пятницу, 20 февраля, останется обычным по продолжительности и не будет сокращен на час. Это связано с тем, что эта пятница не является предпраздничным днем, поскольку не предшествует непосредственно официальному торжеству.

Читайте также:

Следующий период продолжительного отдыха ожидает россиян в марте — в связи с празднованием Международного женского дня. 8 Марта выпадает на воскресенье, поэтому выходными днями станут 7, 8 и 9 марта включительно. После праздников наступит четырехдневная рабочая неделя — с 10 по 13 марта.

В целом в 2026 году ожидается пять длинных выходных: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне. Осенью будет только один праздничный выходной — 4 ноября. 

Производственный календарь — это график, в котором указаны рабочие, праздничные и выходные дни в году. Документ согласует Правительство России и Минтруд.

Как писали Юга.ру, Минтруд РФ предложил сделать 31 декабря официальным выходным.

Краснодар отдых Праздники Работа

Новости

В Краснодаре у Екатерининского зала на месяц изменят движение транспорта
Краснодарский край занял 38 место среди регионов России по повседневным тратам
Участок есть, а денег нет. Власти Краснодара отказались строить новую школу в хуторе Ленина
В Краснодарском крае задержали министра ГО и ЧС Сергея Штрикова
В Краснодаре и крае рабочая неделя начнется с теплой, но ветреной погоды
Россиянам напомнили о предстоящих трехдневных выходных. Они продлятся с 21 по 23 февраля

Лента новостей

«Почему зумеры полюбили Кадышеву?»
Вчера, 12:54
«Почему зумеры полюбили Кадышеву?»
В Краснодаре пройдет лекция об истории вокально-инструментальных ансамблей
«2025 год стал серьезной проверкой на прочность для банковского рынка»
Сегодня, 10:45 Реклама
«2025 год стал серьезной проверкой на прочность для банковского рынка»
Исполнительный директор банка Уралсиб в южном регионе Ирина Зуй — о тенденциях и вызовах в финансовом секторе
Краснодарский хоровод-бар «Бирюльки» номинировали на международную премию дизайна заведений
14 февраля, 13:10
Краснодарский хоровод-бар «Бирюльки» номинировали на международную премию дизайна заведений

Реклама на сайте