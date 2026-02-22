Netflix выпустил трейлер продолжения «Острых козырьков». Киллиан Мерфи вернулся к роли Томаса Шелби

  • Кадр из трейлера к фильму фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» © Скриншот видео с youtube-канала «Кино Трейлеры»
Состоялась премьера трейлера полнометражного продолжения культового сериала

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер фильма по «Острым козырькам». Проект получил подзаголовок «Бессмертный человек».

Режиссером выступил автор оригинального шоу Том Харпер. Главную роль вновь исполнил Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»). В фильме также снялись Ребекка Фергюсон, Тим Рот, Стивен Грэм, Барри Кеоган.

Действие развернется во времена Второй мировой. После нескольких лет отсутствия Томас Шелби возвращается в Бирмингем. Там его ждет встреча с сыном, который успел возглавить новое поколение «Острых козырьков».

На онлайн-платформе проект появится 20 марта.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 21 февраля состоится просмотр и обсуждение триллера «Марни» Хичкока.

