В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение триллера «Марни» Хичкока

Марни Эдгар ведет двойную жизнь. Под вымышленными именами она устраивается на работу в различные компании, а через некоторое время, усыпив бдительность начальства, похищает крупные суммы денег из сейфов и бесследно исчезает.

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 21 февраля показ психологического триллера «Марни». Ленту в 1964 году снял американский кинорежиссер Альфред Хичков.

Это глубокое исследование женской психики, одержимости и травмы. Фильм завершает неофициальную трилогию режиссера о психопатических отклонениях, начатую им в «Психо» и «Птицы».

«Фильм был принят критиками неоднозначно, но со временем он получил свое призвание. Времена изменились, и мы предлагаем вам познакомиться с данным произведением Альфреда Хичкока, составить свое мнение и поделиться им на очередной встрече киноклуба», — приглашают организаторы.

Модератором дискуссии будет психолог и киноман Любовь Казимир.

Показ состоится 21 февраля в 16:00 на улице Одесской, 48В. Стоимость участия 500 рублей. Необходима предварительная регистрация по ссылке.