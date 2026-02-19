Ложечный тир, рубка чучела, бои подушками. Как отметят Масленицу на Кубани

В России 16 февраля стартовала масленичная неделя. Рассказываем, как праздник отметят в Краснодарском крае

В Сочи в парке «Ривьере» 21 февраля пройдет дискотека для взрослых. На 22 февраля запланированы выступления артистов, молодецкие забавы и спортивные состязания.

В Комсомольском парке станицы Динской 21 февраля гости смогут поучаствовать в народных играх: поднятие гири и штанги, бои подушками, перетягивание каната, армрестлинг.

В России продолжается масленичная неделя. Во всех городах и районах Краснодарского края проходят концерты и театрализованные представления. Самая насыщенная программа запланирована на 21 и 22 февраля.

В Абрау-Дюрсо праздник пройдет 22 февраля на площади Александра II. Запланированы битва подушками на бревне, ложечный тир, огненное шоу и церемония прощания с чучелом Масленицы.

В этнокомплексе «Атамань» 22 февраля будут не сжигать чучело Масленицы, а рубить его. Также в программе огненное шоу и чемпионат по скоростному поеданию блинов.

В Новороссийске 22 февраля в парке имени Ленина будут угощать бесплатными блинами и горячим чаем из самовара.

В культурном центре «Старый парк» села Кабардинское 22 февраля пройдут народные гуляния со скоморохами, живой музыкой, хороводами.

В Армавире заключительный день Масленицы отметят праздничными гуляниями в парке «Сфинксы». На ярмарке городские учебные заведения представят разнообразные блины. Также будет действовать арт-площадка с мастер-классами для детей и взрослых.

В Краснодаре 22 февраля не будет традиционного праздника на Пушкинской площади. Мэрия от комментариев отказалась. Для краснодарцев и гостей города приготовили мастер-классы, концерты, игровые программы и народные гуляния. Они пройдут в городских парках.

Масленица — древний славянский праздник, который знаменует проводы зимы и встречу весны. Главные символы — блины, которые олицетворяют солнце и достаток.



Каждый день масленичной недели имеет свои традиции: от встречи и заигрышей до тещиных вечерок и широкого гулянья. В воскресенье принято просить прощения у близких и сжигать чучело Масленицы. Ритуал символизирует обновление и избавление от всего старого.

