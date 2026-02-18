Уралсиб получил награду премии YoFin за экспресс-гарантии для бизнеса
Уралсиб стал победителем в номинации «Лучший продукт с автоодобрением для МСБ в сегменте до 3 млн рублей». Эксперты отметили наградой экспресс-гарантии банка
12 февраля в Москве прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии «Банки года», организованная финансовым маркетплейсом YoFin при поддержке ТПП РФ и журнала RBG. Ее лауреатами стали российские банки, которые вносят вклад в развитие малого и среднего бизнеса и помогают предпринимателям работать и масштабироваться в меняющейся экономике.
Главной целью премии стало выявление и признание значимых достижений в цифровизации финансового сектора. Как отмечают организаторы, победителей определяли не по формальным критериям, а по эффективности цифровых продуктов для бизнеса.
Уралсиб победил в номинации «Лучший продукт с автоодобрением для МСБ в сегменте до 3 млн рублей». Эксперты отметили наградой экспресс-гарантии банка — онлайн-продукт, который позволяет клиентам в быстро получить банковскую гарантию по рыночной стоимости в день обращения. Рассмотрение заявки происходит автоматически и с минимальным пакетом документов.
Как рассказал начальник управления привлечения ресурсов и развития продаж транзакционных продуктов Уралсиба Сергей Кучугура, за 2025 год банк выпустил более 253 тыс. экспресс-гарантий и увеличил портфель на 20% к предыдущему году. Сегодня Уралсиб сегодня выпускает до 1860 экспресс-гарантий в день, и эта цифра растет.
Уралсиб является лидером по количеству выпущенных гарантий по 44-ФЗ за девять месяцев 2025 года: доля 20% по всем видам гарантий и 31% — по гарантиям на участие в тендерах*.
* Рассчитано исходя из отчета Минфина РФ
