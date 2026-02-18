Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга ипотечных банков за 2025 год

Банк Уралсиб вошел в рейтинг по объемам ипотечного кредитования и размеру ипотечного портфеля по итогам 2025 года

Аналитическое исследование представили эксперты «Русипотеки». Также Уралсиб вошел в первую десятку банков по объемам ипотечного кредитования на первичном рынке покупки жилья и по выдачам по программе «Семейной ипотеки».

За 2025 год банк увеличил объем выдачи ипотеки в 1,7 раза — до 39,7 млрд рублей, из которых 18,6 млрд рублей выдали на покупку жилья на первичном рынке. Ипотечный портфель Уралсиба по итогам 2025 года вырос со 138,3 млрд рублей (на 1 января 2025 года) до 157,3 млрд рублей (на 1 января 2026 года).

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования по собственным программам Уралсиба — его объем в 2025 году вырос в 4,8 раза по сравнению с 2024 годом — до 25 млрд рублей. А доля в общем объеме выдач — до 63%. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья. Выдачи по программе «Семейной ипотеки» за указанный период составили 14,7 млрд рублей.

Займ на покупку строящегося или готового жилья по собственным программам Уралсиба можно получить по ставке от 18,39% годовых. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,588-28,736% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.

Как писали Юга.ру, ипотека Уралсиба вошла в топ-5 рейтинга кредитов на вторичном рынке.

