Нефтебаза под Темрюком снова горит после атаки БПЛА. Это второй случай за неделю

В Темрюкском районе снова загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки беспилотников 17 февраля

17 февраля оперштаб Краснодарского края сообщил, что после атаки БПЛА в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара составляет 1250 кв. метров. Пострадавших нет. «В тушении участвуют 67 человек и 19 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю», — добавили в оперштабе.



Также в оперштабе сообщили, что обломки БПЛА упали по двум адресам в Горячем Ключе, никто не пострадал.

Обломки БПЛА упали в районе стадиона академии ФК «Краснодар»: Ночью жители слышали звуки взрывов

Напомним, что ранее нефтебаза под Темрюком была атакована беспилотниками 15 февраля. Тогда огнем было охвачено 2,2 тыс. кв метров. Пожар тушили в течение суток, полностью ликвидировать его удалось к 6 утра 16 февраля. Два человека пострадали, их увезли в больницу.