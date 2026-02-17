Нефтебаза под Темрюком снова горит после атаки БПЛА. Это второй случай за неделю

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В Темрюкском районе снова загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки беспилотников 17 февраля

17 февраля оперштаб Краснодарского края сообщил, что после атаки БПЛА в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара составляет 1250 кв. метров. Пострадавших нет.

«В тушении участвуют 67 человек и 19 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю», — добавили в оперштабе.

Также в оперштабе сообщили, что обломки БПЛА упали по двум адресам в Горячем Ключе, никто не пострадал.

Обломки БПЛА упали в районе стадиона академии ФК «Краснодар»:

Напомним, что ранее нефтебаза под Темрюком была атакована беспилотниками 15 февраля. Тогда огнем было охвачено 2,2 тыс. кв метров. Пожар тушили в течение суток, полностью ликвидировать его удалось к 6 утра 16 февраля. Два человека пострадали, их увезли в больницу.

Как писали Юга.ру, Кубань была атакована беспилотниками в ночь на 17 февраля. Произошел пожар на НПЗ, повреждено депо, есть пострадавшие.

Безопасность Нефть Пожары Промышленность СВО Темрюкский район

Новости

Узник Азкабана. В Краснодаре в кино под другим названием покажут третьего «Гарри Поттера»
В России в школьную программу включат «обучение служением». Что это за предмет?
Нефтебаза под Темрюком снова горит после атаки БПЛА. Это второй случай за неделю
Конец эры Telegram в России. Мессенджер полностью отключат 1 апреля — Baza
В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются 57 рейсов. Ограничения действовали почти 10 часов
В краснодарских «Магнитах» открылись раменные самообслуживания. Где сварить азиатский суп и сколько это стоит?

Лента новостей

Тестируем раменные самообслуживания в Краснодаре: «Магнит» vs Kono
Сегодня, 10:10
Тестируем раменные самообслуживания в Краснодаре: «Магнит» vs Kono
В Краснодаре в 2026 году отремонтируют 15 дорог
Вчера, 16:50
В Краснодаре в 2026 году отремонтируют 15 дорог
Какие именно?
«2025 год стал серьезной проверкой на прочность для банковского рынка»
Вчера, 10:45 Реклама
«2025 год стал серьезной проверкой на прочность для банковского рынка»
Исполнительный директор банка Уралсиб в южном регионе Ирина Зуй — о тенденциях и вызовах в финансовом секторе

Реклама на сайте