Нефтебаза под Темрюком снова горит после атаки БПЛА. Это второй случай за неделю
В Темрюкском районе снова загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки беспилотников 17 февраля
17 февраля оперштаб Краснодарского края сообщил, что после атаки БПЛА в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара составляет 1250 кв. метров. Пострадавших нет.
«В тушении участвуют 67 человек и 19 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю», — добавили в оперштабе.
Также в оперштабе сообщили, что обломки БПЛА упали по двум адресам в Горячем Ключе, никто не пострадал.
Обломки БПЛА упали в районе стадиона академии ФК «Краснодар»:
Напомним, что ранее нефтебаза под Темрюком была атакована беспилотниками 15 февраля. Тогда огнем было охвачено 2,2 тыс. кв метров. Пожар тушили в течение суток, полностью ликвидировать его удалось к 6 утра 16 февраля. Два человека пострадали, их увезли в больницу.
Как писали Юга.ру, Кубань была атакована беспилотниками в ночь на 17 февраля. Произошел пожар на НПЗ, повреждено депо, есть пострадавшие.