Обломки БПЛА упали в районе стадиона академии ФК «Краснодар». Ночью жители слышали звуки взрывов
Краснодар ночью 17 февраля подвергся атаке беспилотников. Узнали о последствиях
Ночью 17 февраля в телеграм-каналах Краснодара появилась информация, что жители кубанской столицы несколько раз слышали звуки, похожие на взрывы.
«Центр города. Район 35-й школы. Бахнуло так, что дом затрясся. Очень громко», — написал один из пользователей.
Люди указали, что слышали взрывы в районе ЧМР, КМР, ЖК «Панорама», ТРЦ «Красная площадь», улиц Черкасской, Зиповской, Московской, Российской, 40-летия Победы, поселка Плодородный. Приводим некоторые комментарии:
- «Нормально так бахнуло».
- «Я не поняла, откуда точно был звук. Думала — окно вылетит».
- «Плодородный. Сигналки на машинах запищали, слышно было жуть».
Утром оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки БПЛА упали в районе стадиона академии ФК «Краснодар» на улице Героя Владислава Посадского. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные и специальные службы.
Как писали Юга.ру, 15 февраля в Темрюкском районе после атаки беспилотников загорелась нефтебаза.