Обломки БПЛА упали в районе стадиона академии ФК «Краснодар». Ночью жители слышали звуки взрывов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Краснодар ночью 17 февраля подвергся атаке беспилотников. Узнали о последствиях

Ночью 17 февраля в телеграм-каналах Краснодара появилась информация, что жители кубанской столицы несколько раз слышали звуки, похожие на взрывы.

«Центр города. Район 35-й школы. Бахнуло так, что дом затрясся. Очень громко», — написал один из пользователей.

Читайте также:

Люди указали, что слышали взрывы в районе ЧМР, КМР, ЖК «Панорама», ТРЦ «Красная площадь», улиц Черкасской, Зиповской, Московской, Российской, 40-летия Победы, поселка Плодородный. Приводим некоторые комментарии:

  • «Нормально так бахнуло».
  • «Я не поняла, откуда точно был звук. Думала — окно вылетит».
  • «Плодородный. Сигналки на машинах запищали, слышно было жуть».

Утром оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки БПЛА упали в районе стадиона академии ФК «Краснодар» на улице Героя Владислава Посадского. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

Как писали Юга.ру, 15 февраля в Темрюкском районе после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. 

Безопасность Город Краснодар СВО ФК «Краснодар»

Новости

В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются 57 рейсов. Ограничения действовали почти 10 часов
В краснодарских «Магнитах» открылись раменные самообслуживания. Где сварить азиатский суп и сколько это стоит?
Пожар на НПЗ, повреждено депо, есть пострадавшие. Рассказываем о последствиях атаки БПЛА на Кубань
Обломки БПЛА упали в районе стадиона академии ФК «Краснодар». Ночью жители слышали звуки взрывов
Путешествие к себе. В Краснодаре открылась выставка «Исток»
Поиск красоты в уродливом мире. В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Бьютифул» 2010 года

Лента новостей

Тестируем раменные самообслуживания в Краснодаре: «Магнит» vs Kono
Сегодня, 10:10
Тестируем раменные самообслуживания в Краснодаре: «Магнит» vs Kono
В Краснодаре в 2026 году отремонтируют 15 дорог
Вчера, 16:50
В Краснодаре в 2026 году отремонтируют 15 дорог
Какие именно?
«2025 год стал серьезной проверкой на прочность для банковского рынка»
Вчера, 10:45 Реклама
«2025 год стал серьезной проверкой на прочность для банковского рынка»
Исполнительный директор банка Уралсиб в южном регионе Ирина Зуй — о тенденциях и вызовах в финансовом секторе

Реклама на сайте