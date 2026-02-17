Пожар на НПЗ, повреждено депо, есть пострадавшие. Рассказываем о последствиях атаки БПЛА на Кубань

  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Оперштаб Краснодарского края отчитался о последствиях ночной атаки беспилотников на регион

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что атака БПЛА на регион началась еще вечером 16 февраля. Об этом предупредили в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Крымском, Славянском и Темрюкском районах, а также в Туапсинском округе.

По данным оперштаба, ночью 17 февраля в результате атаки в поселке Ильском Северского района пострадали два человека. Жителей госпитализировали. Обломки сбитых беспилотников повредили четыре частных дома. В двух из них произошло возгорание, которое тушат пожарные. 

Обломки БПЛА упали в районе стадиона академии ФК «Краснодар»:

Помимо этого, в Крымском районе фрагменты БПЛА повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный. Никто не пострадал. Также обломки беспилотника нашли на ж/д путях. А в станице Варениковской обломки БПЛА упали во дворе частного дома. Повреждений и пострадавших нет. 

В результате атаки БПЛА ночью загорелся Ильский НПЗ на площади 700 кв. метров. Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. В тушении пожара задействовали 72 человек и 21 единицу техники.

Также обломки дронов нашли в нескольких районах Сочи. Инфраструктура и жители не пострадали. По словам мэра курорта Андрея Прошунина, средства ПВО отражали атаку практически 10 часов.

Согласно данным Минобороны России, 16 февраля с 20:00 над Черным морем сбили 26 БПЛА, над Краснодарским краем — 24, а над Азовским морем — 15. За ночь 17 февраля над Черным морем перехватили 50 дронов, над Азовским — 29, а над территорией Кубани — 18.

Как писали Юга.ру, в начале февраля в трех районах Кубани после атаки БПЛА пострадала инфраструктура.

