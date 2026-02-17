Пожар на НПЗ, повреждено депо, есть пострадавшие. Рассказываем о последствиях атаки БПЛА на Кубань

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что атака БПЛА на регион началась еще вечером 16 февраля. Об этом предупредили в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Крымском, Славянском и Темрюкском районах, а также в Туапсинском округе. По данным оперштаба, ночью 17 февраля в результате атаки в поселке Ильском Северского района пострадали два человека. Жителей госпитализировали. Обломки сбитых беспилотников повредили четыре частных дома. В двух из них произошло возгорание, которое тушат пожарные.

Помимо этого, в Крымском районе фрагменты БПЛА повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный. Никто не пострадал. Также обломки беспилотника нашли на ж/д путях. А в станице Варениковской обломки БПЛА упали во дворе частного дома. Повреждений и пострадавших нет.



В результате атаки БПЛА ночью загорелся Ильский НПЗ на площади 700 кв. метров. Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. В тушении пожара задействовали 72 человек и 21 единицу техники.



Также обломки дронов нашли в нескольких районах Сочи. Инфраструктура и жители не пострадали. По словам мэра курорта Андрея Прошунина, средства ПВО отражали атаку практически 10 часов.



Согласно данным Минобороны России, 16 февраля с 20:00 над Черным морем сбили 26 БПЛА, над Краснодарским краем — 24, а над Азовским морем — 15. За ночь 17 февраля над Черным морем перехватили 50 дронов, над Азовским — 29, а над территорией Кубани — 18.