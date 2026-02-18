В Краснодаре пройдет бесплатный квиз «Защитники планеты»
Краснодарцев приглашают провести вечер с пользой и поговорить о защите Земли
Инклюзивное пространство «Окколо» анонсировало на 21 февраля квиз «Защитники планеты». Его проведут сотрудники краснодарского экоцентра «Чистая среда».
«Приглашаем провести вечер с пользой и поговорить о защите нашего дома — планеты. Вас ждут увлекательные задания, интересные факты и экоподарки», — рассказали организаторы.
Кроме того, можно принести с собой вторсырье — старые телефоны с кнопками и круглым циферблатом, одежду. Все это пойдет на переработку. А материалам для творчества и дениму в экоцентре найдут вторую жизнь.
Мероприятие состоится 21 февраля в 17:00 на улице Зиповской, 9К. Участие бесплатное. Необходима регистрация по ссылке.
«Окколо» — центр полезной занятости для молодых людей с инвалидностью, работающий с декабря 2022 года. Там можно получить профессию, найти работу и просто провести время в компании единомышленников. Также в пространстве проводят различные мероприятия: мастер-классы, игры, кинопоказы.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылось инклюзивное кафе, где работают 12 человек с аутизмом.