В Краснодаре пройдет бесплатный квиз «Защитники планеты»

Краснодарцев приглашают провести вечер с пользой и поговорить о защите Земли

«Приглашаем провести вечер с пользой и поговорить о защите нашего дома — планеты. Вас ждут увлекательные задания, интересные факты и экоподарки», — рассказали организаторы.

Кроме того, можно принести с собой вторсырье — старые телефоны с кнопками и круглым циферблатом, одежду. Все это пойдет на переработку. А материалам для творчества и дениму в экоцентре найдут вторую жизнь.

Мероприятие состоится 21 февраля в 17:00 на улице Зиповской, 9К. Участие бесплатное. Необходима регистрация по ссылке.

«Окколо» — центр полезной занятости для молодых людей с инвалидностью, работающий с декабря 2022 года. Там можно получить профессию, найти работу и просто провести время в компании единомышленников. Также в пространстве проводят различные мероприятия: мастер-классы, игры, кинопоказы.

