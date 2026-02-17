В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются 57 рейсов. Ограничения действовали почти 10 часов

Из-за атаки беспилотников аэропорты Краснодара и Сочи временно не принимали и не отправляли рейсы

16 февраля в 22:30 аэропорт Сочи сообщил, что из-за атаки БПЛА авиагавань не принимает и не отпускает самолеты. Ограничения сняли только 17 февраля в 08:24.

Из-за этого на вылет задерживаются рейсы в Москву, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Омск, Самарканд, Дубай, Санкт-Петербург, Тель-Авив, Иркутск, Ташкент, Тюмень, Минск, Уфу. На прилет опаздывают самолеты из Владикавказа, Минеральных Вод, Самарканда, Екатеринбурга, Ташкента, Перми, Тюмени, Омска, Дубая, Москвы, Минска.