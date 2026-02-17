Школьники изучат рекомендательные системы на примере Авито

Авито расскажет школьникам, как объявления находят своего покупателя, и поможет им создать собственный рекомендательный алгоритм

Авито запускает новый интерактивный тренажер «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому» для всероссийского образовательного проекта «Урок цифры».

«Урок цифры» (урокцифры.рф) — всероссийский проект, где школьников в игровой форме знакомят с IT и профессиями будущего.



Организаторы проекта — АНО «Цифровая экономика», Министерство цифрового развития и связи и Министерство просвещения РФ. «Урок цифры» проходит в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство».

Это уже второй образовательный модуль, который создали эксперты Авито для проекта. Если первый урок фокусировался на технологиях безопасности в интернете и работе специалистов антифрода, то новая глава посвящена продуктам на основе данных и машинному обучению. В игровой форме школьники узнают, как данные превращаются в персонализированные рекомендации и помогают предложениям находить свою аудиторию. Новый урок знакомит учеников с принципами работы рекомендательных систем и позволяет им самим поучаствовать в создании алгоритма.

Кремниевая долина на Кубани: В Усть-Лабинске открылся IT-колледж

По сюжету ученики вместе с главными героями — Запятыней, Скобцом и братьями Слешами — помогают найти вещам новую жизнь, размещая объявления на платформе Авито. Чтобы понять, как объявления находят своего пользователя, они отправляются в цифровую вселенную платформы. Там под руководством Макса ребята проходят весь путь объявления — от данных до решения — и самостоятельно создают работающую модель рекомендательной системы.

Учебные материалы включают видеоролик, методические материалы для учителей и интерактивный тренажер из пяти игр. Каждая из игр знакомит с ключевыми IT-профессиями: Игра «Озеро данных»: школьники становятся дата-инженерами и учатся собирать и структурировать информацию.

Игра «Площадь интересов»: знакомит с профессией дата-сайентиста; ученики изучают, как алгоритмы понимают предпочтения пользователей.

Игра «Трасса доставки данных»: знакомит с профессией бэкенд-разработчика; ребята узнают о надежной инфраструктуре для работы алгоритмов.

Игра «Библиотека гипотез»: знакомит с профессией дата-аналитика; школьники проверяют, как улучшить алгоритм с помощью анализа действий пользователей.

Игра «Зал взвешенных решений»: знакомит с A/B-тестированием — золотым стандартом принятия решений в цифровой среде.

«Мы делаем эти уроки, чтобы влюбить школьников в мир IT и алгоритмов, чтобы помочь им выбрать будущую работу. Программа подходит и начальным классам, и старшеклассникам: на понятных примерах мы учим логике и работе с данными. Мы хотим, чтобы ребята не просто пользовались приложениями, а чувствовали себя их создателями и понимали, что за каждой программой стоят люди. Это отличный шанс заглянуть в мир технологий и начать свой путь к большой и интересной работе», — рассказывает директор департамента поиска и рекомендаций Авито Андрей Венжега.

За успешное прохождение «Урока цифры» от Авито ученики получат виртуальные баллы. В конце заданий они смогут распределить их между благотворительными фондами. Авито конвертирует все набранные баллы в реальные средства и направит их в виде пожертвований в организации.

Пройти новый урок можно по ссылке или на сайте урокцифры.рф.

IT в Сочи: Репортаж из айти-центра, где работают будто отдыхают

Первый «Урок цифры» от Авито стартовал в мае 2025 года и познакомил учеников с технологиями безопасности на цифровых платформах. Школьники попробовали себя в различных ролях антифрод-специалистов: от детективов до ML-инженеров. Они получили важные навыки личной безопасности в интернете, научились безопасно общаться и совершать покупки, распознавать манипуляции и противостоять им, а также помогать людям и фондам. Виртуальные баллы, заработанные во время прохождения тренажера, конвертировали в реальные средства и передали в организации, которым помогает Авито. Ученики прошли тренажер более 2 миллионов раз.