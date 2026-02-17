В краснодарских «Магнитах» открылись раменные самообслуживания. Где сварить азиатский суп и сколько это стоит?

В супермаркетах «Магнит» в Краснодаре заработали точки питания «Рамён на районе» в формате самообслуживания

Теперь краснодарцы могут самостоятельно собрать и сварить рамён прямо в «Магните». Столица Кубани вошла в число 11 городов России, где ритейлер развивает этот формат. В таких точках питания посетитель все делает сам: выбирает лапшу и добавки, оплачивает товары, варит суп в специальном автомате и убирает за собой.

Юга.ру протестировали новый формат в «Магните» на Красной, 157. На витрине оказались все ходовые позиции лапши — от корейского Buldak до привычного «Доширака», который теперь выпускает и рамёны. По желанию можно взять топинги и напитки. Среди добавок на выбор 9 вариантов: вареные яйца и креветки, жареные грибы, кальмары двух видов, вареное и жареное филе курицы, запеченное филе индейки и говядина.

По акции наш корейский обед обошелся в 235 рублей. Лапша Buldak «4 сыра» стоила 150 рублей, отварные креветки — 100, а сок — 120. Карта лояльности магазина дает скидку 50% за комбо «лапша+напиток».

«Рамённые на районе» работают в Краснодаре по адресам: Красная, 157 (универмаг «Краснодар»);

Дмитриевская Дамба, 1;

Восточно-Кругликовская, 18;

им. Митрофана Седина, 6;

им. Александра Покрышкина, 34 (ТЦ «Красная площадь»).