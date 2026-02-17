В краснодарских «Магнитах» открылись раменные самообслуживания. Где сварить азиатский суп и сколько это стоит?

В супермаркетах «Магнит» в Краснодаре заработали точки питания «Рамён на районе» в формате самообслуживания

Теперь краснодарцы могут самостоятельно собрать и сварить рамён прямо в «Магните». Столица Кубани вошла в число 11 городов России, где ритейлер развивает этот формат.

В таких точках питания посетитель все делает сам: выбирает лапшу и добавки, оплачивает товары, варит суп в специальном автомате и убирает за собой.

Юга.ру протестировали новый формат в «Магните» на Красной, 157. На витрине оказались все ходовые позиции лапши — от корейского Buldak до привычного «Доширака», который теперь выпускает и рамёны. По желанию можно взять топинги и напитки.

Среди добавок на выбор 9 вариантов: вареные яйца и креветки, жареные грибы, кальмары двух видов, вареное и жареное филе курицы, запеченное филе индейки и говядина.

По акции наш корейский обед обошелся в 235 рублей. Лапша Buldak «4 сыра» стоила 150 рублей, отварные креветки — 100, а сок — 120. Карта лояльности магазина дает скидку 50% за комбо «лапша+напиток».

Подробный обзор рамённой в «Магните» с ценами, фото и сравнением с московской сетью Kono смотрите в этой статье:

Тестируем раменные самообслуживания в Краснодаре: «Магнит» vs Kono.

«Рамённые на районе» работают в Краснодаре по адресам:

  • Красная, 157 (универмаг «Краснодар»);
  • Дмитриевская Дамба, 1;
  • Восточно-Кругликовская, 18;
  • им. Митрофана Седина, 6;
  • им. Александра Покрышкина, 34 (ТЦ «Красная площадь»).

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открывают инклюзивное кафе, где работает 12 человек с аутизмом.

