Участок есть, а денег нет. Власти Краснодара отказались строить новую школу в хуторе Ленина

Краснодарский край

  • © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com
    © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com

В Краснодаре в хуторе Ленина не будут строить новую школу из-за нехватки средств

15 февраля депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов сообщил в своем телеграм-канале, что к нему на прием пришли жители хутора Ленина с вопросом о строительстве школы на улице Молодежной, 36. Они заявили, что власти уже семь лет обещают им новое учебное заведение, но здание так и не возвели.

Сафронов направил запрос в департамент строительства Краснодара. Там депутату ответили, что участок под школу на 1000 мест в муниципальной собственности есть, но проект заморожен из-за нехватки денег.

«Главная проблема, которую чиновники пытаются «сгладить» формулировками: «Краевое Министерство финансов приостановило финансирование новых объектов». Перевожу с чиновничьего на русский: «Денег нет, но вы держитесь». Распоряжение губернатора фактически заморозило закупки и проектирование по всем новым стройкам. Школы, увы, тоже как видим в заморозке», — написал Сафронов.

Депутат рассказал, что дети в хуторе Ленина продолжают учиться в старых корпусах. При этом сам хутор расширяется, количество жителей растет, но социальная инфраструктура не успевает за стройкой домов:

«Нельзя сворачивать строительство школ под предлогом «оптимизации бюджета». Если в бюджете нет денег на образование — это вопрос приоритетов. Почему находятся миллиарды на что угодно, а когда доходит до строительства социальных объектов для людей, включается режим экономии?»

Сафронов заявил, что он с жителями будет добиваться выделения средств на школу. 

Как писали Юга.ру, стоимость реконструкции Краснодарского цирка и сроки окончания работ снова изменились. Жители усомнились в необходимости строительства и предложили потратить эти средства на городскую инфраструктуру.

