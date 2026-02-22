В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Земляне» 2005 года

  • Кадр из трейлера к фильму «Земляне» © Скриншот с сайта www.kinopoisk.ru
В Краснодаре 26 февраля покажут документальный фильм Шона Монсона (18+)

Пространство «Подполье» анонсировало на 26 февраля показ документального фильма «Земляне». Зоозащитник Шон Монсон начал работу над картиной в 1999 году со съемок социальных роликов о стерилизации животных в приютах Лос-Анджелеса. Увиденное настолько потрясло его, что проект перерос в полнометражный проект.

Фильм разделен на пять частей, каждая из которых посвящена определенной сфере использования животных человеком. Зрители увидят кадры с фабрик по разведению щенков, свиноферм, скотобоен, цирков и дельфинариев.

Через травмы и давление со стороны:

В фильме используется большое количество скрытых камер, чтобы показать реальные условия на предприятиях по всему миру. Проект неоднократно критиковали за чрезмерную жестокость кадров и манипуляцию чувствами зрителей.

Закадровый текст прочитал Хоакин Феникс, продюсером выступила актриса Мэгги Кью, музыкант Моби — автором саундтрека. Каждый из них является веган-активистом.

После просмотра зрители вместе с Январем Панамаревым обсудят увиденное на экране.

Кинопоказ состоится 26 февраля в 19:50 в пространстве «Подполье» по улице Зиповской, 5В, литер Ц. Вход платный, подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 25 февраля покажут мелодраму «Кутюр» о неделе высокой моды в Париже.

