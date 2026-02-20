В Краснодаре состоится показ и обсуждение нового фильма с Анджелиной Джоли «Кутюр»

В Краснодаре покажут мелодраму «Кутюр» о неделе высокой моды в Париже (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 25 февраля специальный показ фильма «Кутюр» французской режиссерки Алис Винокур («Проксима», «Телохранитель»). Это первый англоязычный проект четырехкратной номинантки Каннского кинофестиваля.

Действие происходит во время Парижской недели моды. В центре сюжета — три женщины, чьи пути пересекаются за кулисами этого гламурного мира. Фильм показывает не только внешний блеск, но и изнанку модной индустрии.