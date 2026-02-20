В Краснодаре состоится показ и обсуждение нового фильма с Анджелиной Джоли «Кутюр»
В Краснодаре покажут мелодраму «Кутюр» о неделе высокой моды в Париже (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 25 февраля специальный показ фильма «Кутюр» французской режиссерки Алис Винокур («Проксима», «Телохранитель»). Это первый англоязычный проект четырехкратной номинантки Каннского кинофестиваля.
Действие происходит во время Парижской недели моды. В центре сюжета — три женщины, чьи пути пересекаются за кулисами этого гламурного мира. Фильм показывает не только внешний блеск, но и изнанку модной индустрии.
Главные роли исполнили Анджелина Джоли («Мистер и миссис Смит», «Мария», «Малефисента», «Лара Крофт: Расхитительница гробниц») и Луи Гаррель («Сент-Экзюпери», «Тень Караваджо», «Маленькие женщины», «Фестиваль Рифкина», «Мечтатели»).
Показ состоится 25 февраля в 19:30 в кинотеатре «Монитор Сити». После просмотра состоится обсуждение ленты с имиджмейкером и стилистом Галиной Дебровой, а также адвокатом Гоар Галстян.
