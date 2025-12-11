От шансона до андеграундного рока. В Краснодаре представят книгу об истории кубанской музыки 1960-1990-х годов
В Краснодаре журналист Роман Матыцин представит свою книгу «Ритмы южной окраины» о популярной музыке Кубани (18+)
Журналист и музыкальный обозреватель Роман Матыцин сообщил Юга.ру, что 14 декабря состоится презентация его книги «Ритмы южной окраины» об истории популярной музыки Кубани с 1960-х по 1990-е годы.
В ней автор собрал разные воспоминания музыкантов, редкие архивные фотографии, истории от первых лиц, охватил популярные жанры.
«Хотя книга неизбежно стартует с казачьих хоров и академической классики, которые в свое время тоже были популярной музыкой», — отметил в предисловии Матыцин.
Из издания читатели узнают о таких стилях, как джаз, ВИА, ресторанный шансон, андеграундный рок и поп-музыка, а также о музыкантах, звукорежиссерах, администраторах, тусовщиках той эпохи, которые «уже стали героями своего времени».
По словам Матыцина, поводом для написания книги стал информационный вакуум вокруг музыкантов и групп Краснодарского края, а также понимание того, что локальная сцена — «такое же достояние культуры, как и академическая».
На презентации гости смогут пообщаться с автором и получить автограф, услышать вживую героев книги (Фреда Занина, Authentic Minor Suite, «Сарафан Радио») и почувствовать дух эпохи, «который не передать текстом или записью». Также будет пресс-конференция, фуршет и концерт музыкальных коллективов.
Встреча состоится 14 декабря в 17:00 в музыкальном магазине Beatsound на улице Бабушкина, 183. Вход свободный.
