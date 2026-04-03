Отстрел вместо приютов и выкуп за питомцев. Зоозащитники обвинили кубанских подрядчиков в незаконном уничтожении собак

Руководитель местного приюта Оксана Кудря рассказала, что администрация параллельно с легальной программой заключала сторонние контракты на «изъятие синантропных хищных животных».



«Мне стало известно, что в прошлом году заключили три контракта. По сути — на убийство. Это подмена понятий и, на мой взгляд, задвоение бюджетных расходов. Фактически нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства», — заявила Кудря.



В Белореченском районе расследование выявило другую схему: подрядчики целенаправленно отлавливали домашних собак. Чтобы вернуть питомцев обратно, владельцам приходилось платить исполнителям госконтракта выкуп в размере от 4 до 20 тысяч рублей. Собак при этом возвращали владельцам истощенными и больными.



Ранее зоозащитники и юристы неоднократно обращались в правоохранительные органы. По словам зооюриста Светланы Ильиной, прокуратура раз за разом признает подобные контракты на умерщвление незаконными (так как эвтаназия здоровых собак запрещена законом), однако реального наказания не следует, и муниципалитеты продолжают оплачивать убийства животных из бюджета.



В управлении ветеринарии Ростовской области (где зарегистрирована одна из кубанских подрядчиц) в ответ на запрос Юга.ру подтвердили жалобы на жестокое обращение с животными, отчитавшись о проверках и штрафах. В то же время в департаменте ветеринарии Краснодарского края заявили, что поручений из органов прокуратуры и жалоб на похищения питомцев к ним не поступало. При этом кубанское ведомство сослалось на нехватку приютов в крае и подтвердило, что понятие «синантропные хищные животные», используемое для контрактов на отстрел, не существует в законодательстве.



Редакция Юга.ру направила запросы в администрации Белореченского и Ленинградского районов, а также в прокуратуру Краснодарского края с просьбой прокомментировать инциденты. На момент публикации ответов не поступило.



Напомним, что в ноябре 2025 года жители станицы Старокорсунской нашли 20 собак с желтыми бирками. Они подозревают, что животные попали на улицу из-за «черного отлова».