От первобытного танца до цифровых ритуалов. В Краснодаре пройдет лекция «О чем говорит тело эпохи»

  © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
В Краснодаре хореограф расскажет, как менялись танцы (12+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 7 апреля лекцию «О чем говорит тело эпохи». Встречу проведет хореограф и режиссер Ольга Рыжанкова.

Программа:

  • от танца «до языка» — когда движение было способом говорить с миром, богами и природой;
  • средневековые танцевальные мании — массовые телесные вспышки, которые называли болезнью, одержимостью и наказанием;
  • переход от общинного танца к сценическому: балет, театр, салонные формы и рождение разделения на «исполнителя» и «зрителя»;
  • современный танец как лаборатории новых ритуалов;
  • вирусные танцы и цифровые ритуалы.

«Мы предлагаем посмотреть на танец не только как на вид искусства, но прежде всего как на способ говорить о своем времени. Через движение — до слов, вместо слов и дальше слов — культура оставляет след о том, что она чувствует, во что верит и чего боится», — рассказали организаторы.

Лекция состоится 7 апреля в 18:00 на улице Ишунина, 2 (культурное пространство «Спутник»). Стоимость участия — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

