От первобытного танца до цифровых ритуалов. В Краснодаре пройдет лекция «О чем говорит тело эпохи»

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 7 апреля лекцию «О чем говорит тело эпохи». Встречу проведет хореограф и режиссер Ольга Рыжанкова.

«Мы предлагаем посмотреть на танец не только как на вид искусства, но прежде всего как на способ говорить о своем времени. Через движение — до слов, вместо слов и дальше слов — культура оставляет след о том, что она чувствует, во что верит и чего боится», — рассказали организаторы.

Лекция состоится 7 апреля в 18:00 на улице Ишунина, 2 (культурное пространство «Спутник»). Стоимость участия — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.