На Кубани в Гулькевичах шестилетний Богдан Алексашкин нуждается в дорогой операции. Как помочь мальчику?

«Русфонд» начал сбор средств мальчику из Гулькевичского района с врожденной деформацией стоп на хирургическое лечение

Богдан родился с искривленными ногами, стопы были подвернуты как крючки. В четыре месяца он начал лечение в ярославской клинике. Богдану гипсовали ноги, провели рассечение ахиллова сухожилия.

Правая стопа мальчика полностью выпрямилась, а левая — не до конца. Богдан выполнял все указания врача — до пяти лет носил брейсы, потом использовал специальный тренажер. Он вовремя научился стоять, затем стал ходить. Но косолапость у мальчика сложная, и по мере роста левая нога все больше подворачивалась. Летом прошлого года обе ноги стали заплетаться, и сейчас Богдан все время спотыкается и падает.

Осенью в Краснодар приезжал ортопед из Ярославля. Он обследовал Богдана и сказал, что мальчику нужна сложная операция на мышцах и сухожилиях обеих стоп.

«У Богдана врожденная деформация стоп. В период активного роста мальчика произошел рецидив деформации. Необходимо хирургическое лечение обеих стоп: ахиллотомия и перенос передней большеберцовой мышцы на клиновидную кость. Перед операцией нужно провести курс этапных гипсований стоп. В результате стопы выправятся, Богдан сможет нормально ходить», — отметил ортопед-травматолог ярославской клиники «Константа» Максим Вавилов.

Родители Богдана не могут сами оплатить операцию. Всего требуется 351 230 рублей.

Как ему помочь?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Богдана Алексашкина);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Богдана Алексашкина. Без НДС.

В Краснодаре посмотрят и обсудят эротическую драму «Пианистка»
