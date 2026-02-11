Фонд «Антон тут рядом» выпустил валентинки. Их можно купить в Краснодаре

В конце января шесть студентов фонда системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» создали валентинки в честь ежегодной благотворительной акции «Прикоснуться словами». Их можно приобрести до 21 февраля в разных городах России. Михаил Марков стал автором открытки «Я люблю твои уши. Благородные», Роберт Асадуллин — «На каких героев мы похожи? На главных», Евгений Гурьянов — «Хорошо сидим в этом отстойном парке», Нина Буяненко — «Мне нравится жук», Анна Дорошина — «Я молчу, когда чувствую любовь. Любовь — это тишина», Никита Семенов — «На душу мою села любовь».

Валентинки представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Белгороде, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Новосибирске и других городах России — более чем в 420 локациях.

В Краснодаре открытки фонда «Антон тут рядом» можно найти в Booker Coffee, на Октябрьской, 91 и в новом филиале на Чекистов, 22, а также в баре «Бирюльки» на Карасунской, 81.



Также печатные валентинки продаются на сайте, а диджитал-открытки — в телеграм-боте. Все вырученные средства пойдут на работу инклюзивных мастерских фонда, где каждый месяц 98 человек с аутизмом находят свое дело и друзей, а 150 семей получают поддержку специалистов.

Благотворительная акция «Прикоснуться словами» проходит с 2021 года. В прошлом году партнерами проекта стали более 300 организаций. Тогда фонд и партнеры продали более 50 тыс. валентинок.