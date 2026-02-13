У аэропорта Краснодара снова изменят схему движения на трассе М-4 «Дон»

Краснодарский край

  • Фадеевский путепровод, январь 2026 года © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/6818
    Фадеевский путепровод, январь 2026 года © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/6818

В Краснодаре изменится движение у Фадеевского путепровода из-за ремонта трассы

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 17 февраля возле аэропорта Краснодара на трассе М-4 «Дон» изменят схему движения. Это необходимо для продолжения реконструкции Фадеевского путепровода. На этом этапе дорожники демонтируют оставшуюся часть старого полотна и начнут устанавливать сваи для опоры.

«Сейчас специалисты ведут подготовку к переключению потоков, устраивают необходимые уширения проезжей части, подготавливают обустройство дороги и в ближайшее время, если повезет с погодой, нанесут новую разметку», — отметили в дептрансе.

Схема проезда

Согласно новой схеме, транспорт, который двигается в сторону Ростова-на-Дону, будет сворачивать налево, объезжать перекрытый участок, а затем возвращаться на свои полосы.

Напомним, что на реконструкцию путепровода на улице Фадеева потратят около 2,5 млрд рублей. Проект также предусматривает ремонт дороги от улицы 1-го Мая до Аэропортовской. Власти хотят завершить работы до конца 2026 года, хотя по контракту они должны продлиться до конца 2027 года.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов предупреждал, что на участке будут вводить ограничения движения, а сама реконструкция, «как и с Тургеневским мостом, потребует терпения».

Как писали Юга.ру, власти Краснодара сдвинули сроки реконструкции Западного обхода на 2028 год.

