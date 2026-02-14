Вышел трейлер продолжения «Клиники». Сериал перезапустили спустя 16 лет

Телеканал ABC представил первый полноценный трейлер перезапуска культового комедийного сериала «Клиника», рассказывающего о буднях сотрудников больницы. Возвращение проекта состоялось спустя 16 лет после завершения оригинального шоу.

В ролике можно увидеть, как звездный состав вновь собирается вместе. Главные герои — Джей Ди (Зак Брафф), его лучший друг и коллега Кристофер Терк (Дональд Фейсон), возлюбленная Джей Ди, а впоследствии его жена Эллиот Рид (Сара Чок), супруга Терка медсестра Карла Эспиноса (Джуди Рейес) и доктор Пэрри Кокс (Джон К. Макгинли) — снова работают бок о бок.

Также в кадре мелькает Дэннис «Скальпель» О’Мэлли, исполнивший роль душевнобольного брата Джей Ди Кевина Кейси, который теперь, предположительно, сам стал пациентом.