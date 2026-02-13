В Сочи задержали 13-летнего школьника за подготовку теракта

В Сочи 13-летнего подростка поместили в спеццентр за подготовку теракта в одной из местных школ

12 февраля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что Лазаревский районный суд Сочи рассмотрел административный иск в отношении подростка. Из материалов следует, что примерно с января 2026 года шестиклассник начал подготовку к теракту на территории школы, в которой обучался. Он обсуждал процесс со своими единомышленниками в Telegram. В этой же группе размещали видео аналогичных преступлений и давали советы.

Подросток считал, что теракт поможет решить его проблемы с одноклассниками. О преступности своих действий и предусмотренной уголовной ответственности ученик не знал.

Суд решил поместить его в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ГУ МВД России по Краснодарскому краю на срок до 30 суток.