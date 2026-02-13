В Сочи задержали 13-летнего школьника за подготовку теракта

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com
    © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com

В Сочи 13-летнего подростка поместили в спеццентр за подготовку теракта в одной из местных школ

12 февраля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Лазаревский районный суд Сочи рассмотрел административный иск в отношении подростка. 

Из материалов следует, что примерно с января 2026 года шестиклассник начал подготовку к теракту на территории школы, в которой обучался. Он обсуждал процесс со своими единомышленниками в Telegram. В этой же группе размещали видео аналогичных преступлений и давали советы.

Перестрелка в техникуме Анапы:

Подросток считал, что теракт поможет решить его проблемы с одноклассниками. О преступности своих действий и предусмотренной уголовной ответственности ученик не знал. 

Суд решил поместить его в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ГУ МВД России по Краснодарскому краю на срок до 30 суток. 

Ранее Юга.ру писали о трагическом убийстве в школе в Подмосковье.

Дети Сочи Суд Теракт Школа Школьники

Новости

Творческий нетворкинг и дейтинг. В Краснодаре 14 февраля пройдет «Замечательная вечеринка»
Иномарки снова подорожают. Минпромторг увеличит утильсбор с 1 апреля 2026 года
В Сочи задержали 13-летнего школьника за подготовку теракта
Китай, Корея, Япония. В Краснодаре пройдет мультимедийный фестиваль азиатской культуры
День влюбленных в море и дельфинов. В Анапе пройдет бесплатный тренинг по оказанию помощи китообразным
Неприметная архитектура, названия улиц и кубанский Гофман. Краевед расскажет об истории Краснодара

Лента новостей

По 2 млрд откатов в год
Вчера, 10:51
По 2 млрд откатов в год
Стали известны масштабы коррупции в дорожном фонде Кубани
В России «замедляют» Telegram
Вчера, 09:55
В России «замедляют» Telegram
Комментарии властей, ответ Дурова и гнев военкоров
Мальдивы ближе, чем кажутся
11 февраля, 16:26 Реклама
Мальдивы ближе, чем кажутся
Путешествие мечты и другие призы разыгрывают среди покупателей «Пятёрочки»

Реклама на сайте