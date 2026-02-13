День влюбленных в море и дельфинов. В Анапе пройдет бесплатный тренинг по оказанию помощи китообразным

Центр «Дельфа» 14 февраля расскажет о методах безопасной помощи китообразным

Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» анонсировал на 14 февраля тренинг по оказанию помощи дельфинам. Волонтеры научатся выхаживать больных и пострадавших китообразных и впоследствии смогут помогать центру.

В 09:00 начнется теоретическая часть. Участникам расскажут о биологии китообразных, основных угрозах (прилов, загрязнения моря, заболевания, травмы) и методах безопасной помощи.

Центр «Дельфа» выпустил правила наблюдения за дельфинами в море:

В 12:00 стартует полевой тренинг на побережье. Участникам покажут, как брать биологические пробы, оказывать помощь и проводить базовые ветеринарные манипуляции. Для полевого тренинга на побережье необходимо взять теплую и удобную одежду и обувь, а также перекус.

«Гражданская наука превращает наблюдения волонтеров в научные данные. Сведения о выбросах дельфинов помогают отслеживать популяционные изменения, анализировать причины гибели и разрабатывать меры по сохранению черноморских китообразных», — рассказали организаторы.

Тренинг пройдет в конференц-зале отеля «Утесов» на улице Маяковского, 2Б. Участие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае после разлива нефти в Черном море погибли 688 китообразных.

