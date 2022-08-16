В Музыкальном микрорайоне Краснодара устроили перестрелку
Вечером 15 августа на улице Российской местные жители услышали выстрелы
О случившемся стало известно из соцсетей. Очевидцы написали, что стрельба произошла на улице Российской, 267 в ЖК «Оникс». Причина конфликта неизвестна. На кадрах из пабликов видно как несколько мужчин бега.n по двору и слышны звуки выстрелов.
В пресс-службе УВД по Краснодару рассказали, что конфликт начался около 21:00. Все произошло, когда мужчина приехал отдать автомобиль супруге. Во время встречи мужчина отвлекся и неизвестный брызнул ему в лицо перцовый баллончик. После этого произошел выстрел и мужчине повредили палец. По предварительным данным, стреляли из травматического пистолета.
Затем женщина уехала со стрелявшими мужчинами. В полиции начали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
Ранее Юга.ру уже рассказывали о конфликтах со стрельбой в Краснодаре. В 2021 году такой инцидент произошел в ЖК «Адмирал». Там водитель иномарки поссорилась с охранников, а затем в него выстрелили двое неизвестных.