В Музыкальном микрорайоне Краснодара устроили перестрелку

О случившемся стало известно из соцсетей. Очевидцы написали, что стрельба произошла на улице Российской, 267 в ЖК «Оникс». Причина конфликта неизвестна. На кадрах из пабликов видно как несколько мужчин бега.n по двору и слышны звуки выстрелов.

В пресс-службе УВД по Краснодару рассказали, что конфликт начался около 21:00. Все произошло, когда мужчина приехал отдать автомобиль супруге. Во время встречи мужчина отвлекся и неизвестный брызнул ему в лицо перцовый баллончик. После этого произошел выстрел и мужчине повредили палец. По предварительным данным, стреляли из травматического пистолета.

Затем женщина уехала со стрелявшими мужчинами. В полиции начали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.