В Музыкальном микрорайоне Краснодара устроили перестрелку

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 15 августа на улице Российской местные жители услышали выстрелы

О случившемся стало известно из соцсетей. Очевидцы написали, что стрельба произошла на улице Российской, 267 в ЖК «Оникс». Причина конфликта неизвестна. На кадрах из пабликов видно как несколько мужчин бега.n по двору и слышны звуки выстрелов.

В пресс-службе УВД по Краснодару рассказали, что конфликт начался около 21:00. Все произошло, когда мужчина приехал отдать автомобиль супруге. Во время встречи мужчина отвлекся и неизвестный брызнул ему в лицо перцовый баллончик. После этого произошел выстрел и мужчине повредили палец. По предварительным данным, стреляли из травматического пистолета.

Затем женщина уехала со стрелявшими мужчинами. В полиции начали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Ранее Юга.ру уже рассказывали о конфликтах со стрельбой в Краснодаре. В 2021 году такой инцидент произошел в ЖК «Адмирал». Там водитель иномарки поссорилась с охранников, а затем в него выстрелили двое неизвестных.

Краснодар Музыкальный микрорайон Стрельба

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