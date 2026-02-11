В Краснодарском крае средний размер взятки увеличился почти в два раза и достиг 1,3 млн рублей
В региональной прокуратуре рассказали о росте среднего размера взятки
11 февраля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведомство подвело итоги антикоррупционной работы за 2025 год. За 12 месяцев с госслужащих взыскали имущество на общую сумму 6,1 млрд рублей. Как было установлено, эти активы они приобрели на доходы, которые не смогли подтвердить легальным образом.
Помимо этого, прокуратура через суд обратила в доход государства еще 7,3 млрд рублей, которые были получены в результате незаконного обогащения.
Согласно официальной информации, в 2025 году больше 1300 должностных лиц допустили нарушения, скрыв свои реальные доходы. 2000 госслужащих уволили в связи с утратой доверия.
На начало 2026 года средний размер взятки в регионе достиг 1,3 млн рублей. Для сравнения, в декабре 2025-го он составлял 700 тыс. рублей, в 2024-м — около 460 тыс. рублей, в 2023-м — 280 тыс. рублей.
Как писали Юга.ру, в начале февраля замминистра транспорта Краснодарского края и нескольких бизнесменов арестовали по делу о дорожных откатах.