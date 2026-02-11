В Краснодарском крае средний размер взятки увеличился почти в два раза и достиг 1,3 млн рублей

11 февраля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведомство подвело итоги антикоррупционной работы за 2025 год. За 12 месяцев с госслужащих взыскали имущество на общую сумму 6,1 млрд рублей. Как было установлено, эти активы они приобрели на доходы, которые не смогли подтвердить легальным образом.

Помимо этого, прокуратура через суд обратила в доход государства еще 7,3 млрд рублей, которые были получены в результате незаконного обогащения.