Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Власова осудили на 11 лет колонии за коррупцию

Следствие и суд установили, что Власову стало известно, что генеральный директор НАО «РСК КК» систематически получает незаконное денежное вознаграждение от организаций-субподрядчиков. Вместо того, чтобы пресечь эту схему, чиновник решил в нее включиться.

29 декабря объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что Первомайский районным суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя губернатора Кубани Сергея Власова. Подсудимого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Он выдвинул к предпринимателю требование: передавать ему 50% всех сумм. За эти деньги Власов пообещал не только закрыть глаза на коррупционную деятельность, но и способствовать бесперебойному финансированию всех строительных работ, выполняемых подконтрольной организацией.

Однако гендиректор НАО «РСК КК» предпочел сотрудничать с правоохранительными органами и сообщил о вымогательстве. 18 мая 2024 года Сергея Власова задержали с поличным, когда он получил взятку в 3 млн рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимый своей вины не признал, однако ее доказали в полном объеме.

В итоге суд назначил экс-замгубернатору 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также Власова оштрафовали на 90 млн рублей. Кроме того, бывшего чиновника на 12 лет лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе.