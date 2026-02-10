В Анапе после землетрясения на зданиях обнаружили трещины. Утром подземные толчки повторились

У берегов Анапы и Новороссийска вновь зафиксировали подземные толчки

Предыстория: Ночью 10 февраля в Анапе и Новороссийске произошло землетрясение магнитудой 4.7 балла. Жители городов почувствовали толчки и не спали почти всю ночь.

10 февраля замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского университета имени Вернадского Марина Бондарь сообщила ТАСС, что утром, после землетрясения, у берегов Анапы и Новороссийска зафиксировали афтершок магнитудой 3,1.

«После основного толчка наша сейсмическая сеть зарегистрировала один афтершок магнитудой 3,1 в 7:45 между Анапой и Новороссийском. Это сейсмоактивный район. Один из самых активных в нашем регионе», — рассказала она.

Позже замглавы Анапы Наталья Рябоконь написала в своем телеграм-канале, что на нескольких соцобъетах обнаружили трещины, которые уже замазывают рабочие. Угрозы для конструкций нет.

Помимо этого, анапчане нашли трещины в своих домах — в многоэтажках на стенах появилась «паутинка», а местами — более серьезные разломы.

Начальник отдела геологической информации «Кубаньгеология» Татьяна Любимова предупредила, что в ближайшее время подземные толчки могут повториться, но они будут слабыми и, вероятнее, произойдут в море. По ее словам, в Краснодарском крае землетрясения фиксируют практически каждый день. Однако большинство колебаний слабые и жители их не чувствуют.

Как писали Юга.ру, в начале февраля у берегов Крыма заметили айсберг размером в 7 км.

